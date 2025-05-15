Un grupo de 17 familiares del narcotraficante mexicano Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, incluyendo a su exesposa Griselda López Pérez, madre de Ovidio Guzmán, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses, según reportó la prensa en México.

Los familiares de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera llegaron a Estados Unidos, a pie, entregándose al FBI en el puesto fronterizo de San Diego, California.

Trascenfdió que fueron recibidos por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y del servicio de Marshals de Estados Unidos.

Sin embargo, las autoridades mexicanas no han aportado información del caso, en tanto que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las autoridades estadounidenses deberían de informar sobre las posibles detenciones.

Los 17 miembros de la familia Guzmán se habrían entregado el pasado viernes, al cruzar la garita de San Ysidro, en la frontera entre la ciudad mexicana de Tijuana y San Diego, Estados Unidos. Todos cruzaron a pie con al menos dos maletas cada uno y en conjunto portaban aproximadamente 70.000 dólares, según los reportes locales.

Griselda López, la segunda esposa de ‘el Chapo’ y madre de Ovidio Guzmán López, conocido como ‘el Ratón’, ligado a la fracción de ‘Los Chapitos’ del Cartel Sinaloa y preso en Chicago, Estados Unidos, también ha sido señalada por su presunta participación en el trasiego de drogas y evasión de autoridades.

Este evento se suma a la reciente extradición de Ovidio Guzmán en septiembre de 2023 y a la entrega voluntaria de su hermano Joaquín Guzmán López en julio de 2024. Ambos enfrentan cargos por tráfico de drogas y se ha informado que están negociando acuerdos de culpabilidad con las autoridades estadounidenses.

La entrega de los familiares de ‘el Chapo’ podría tener implicaciones significativas en las investigaciones sobre el Cartel de Sinaloa y sus líderes, especialmente en el contexto de las negociaciones de cooperación de los hijos del capo mexicano con las autoridades estadounidenses.

El Chapo Guzmán

Durante años el Chapo Guzmán burló a gobiernos, cavó túneles imposibles y comandó uno de los carteles más poderosos del mundo. Hoy, cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en EE. UU.

El nuevo clan que disputa el control del Cártel de Sinaloa

Una vez que 17 integrantes de la familia de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán se entregaron a las autoridades de EE.UU. en una aparente negociación por parte de los hijos detenidos del otrora poderoso capo, surge la pregunta de quién controla el Cártel de Sinaloa.

Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, de la facción de ‘Los Chapitos’, estarían colaborando con la Justicia estadounidense. De hecho, una de las 17 personas que cruzaron la frontera es su madre, Griselda López, exesposa del Chapo.

Bajo este contexto, ahora serán Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar quienes tengan el mando del Cártel de Sinaloa, en medio de la lucha fratricida que mantienen desde el año pasado con el bando que integran los hijos de Ismael Zambada García, ‘El Mayo’, quien también está recluido en EE.UU.

Así lo reportó este miércoles el diario Milenio luego de conversar con un agente federal estadounidense anónimo. "Yo creo que lo que hizo él [Ovidio Guzmán] fue un trato. No se va a acabar ahí, lo van a usar para ir contra otros, como al Vicentillo [Vicente Zambada Niebla]", aseguró.

Entretanto, EE.UU. acusó formalmente por narcoterrorismo a dos integrantes del Cártel de Sinaloa, Pedro Inzunza Noriega y Pedro Inzunza Coronel. Y ahora se espera que hagan lo mismo con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y con Ismael Zambada Sicairos, hijo de ‘El Mayo’, de acuerdo con medios.

Noticia al Día/EFE/EL Universal