La cantante Fey se presentará en Caracas el 29-Nov

La artista mexicana Fey, conocida por el tema «Azúcar Amargo», se presentará en Caracas el próximo 29 de noviembre, en la que cantará sus éxitos.

A través de las redes sociales de la productora de eventos Ikaika Show, Fey envió un video en el que asegura extrañar a Venezuela y que tiene «ganas» de venir a presentarse para recordar los temas más sonados de su repertorio.

Las entradas del concierto, que se llevará a cabo con el respaldo de la Alcaldía de Baruta, ya se pueden adquirir por la plataforma GoLiiive. El costo del boleto general, para este domingo 21 de septiembre gira en torno a los 12.250 bolívares -que al cambio del BCV del viernes 19 (165,41 Bs)- serían unos 74 dólares.

En este portal recuerdan que Fey no visita Venezuela desde hace 28 años y que incluyó a nuestro país en su gira denominada «Fey Hits Tour 2025», que ya ha visitado ciudades como Ciudad de México, Los Ángeles, Monterrey, Guadalajara y Madrid.

Entrevistada en el site El Latino Online, María Fernanda Blázquez Gil (nombre real de Fey) señaló que su gira incluye colaboraciones con otras figuras de la música como parte de proyectos paralelos. Sin embargo, resaltó que cuando hace sus presentaciones en solitario canta las canciones que fueron hito a finales de la década de 1990.

Con más de 20 millones de discos vendidos, más de 35 discos de Oro, Platino y Diamante, y una serie de premios otorgados por Billboard, Latin Grammy, Premios Lo Nuestro y otros, Fey ha mantenido vigente su estilo y conexión con distintas generaciones.

Noticia al Día/RRSS