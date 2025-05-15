La cantante venezolana Elena Rose sorprendió a su público al versionar “Thinking Out Loud” junto a Ed Sheeran

Elena Rose y Ed Sheeran cantaron juntos. Este miércoles, la cantante venezolana y el británico sorprendieron al interpretar una versión de “Thinking Out Loud”.

A través de su cuenta de Instagram, Elena Rose compartió un video junto a Sheeran cantando el exitoso tema del artista británico.

En el video, la cantante venezolana interpreta la primera parte del tema en español, mientras Sheeran toca la guitarra y canta en inglés.

“¿Qué tal suena este versito en español?”, preguntó la venezolana en la descripción del video. “@teddysphotos (Ed Sheeran) te queremos. La música no tiene fronteras”, agregó.

De inmediato, la publicación de la venezolana se llenó con comentarios de sus seguidores pidiéndole publicar la versión en español del tema.

El video fue grabado el miércoles antes de un show gratuito que ofreció el cantante británico en México, en el que Elena Rose fue la invitada especial para cantar "Thinking Out Loud".

