La Casa Blanca acusa al Comité Nobel de priorizar la política tras no otorgar el premio a Trump

La Casa Blanca critica duramente este viernes 10 de octubre al comité del Premio Nobel de la Paz, sugiriendo que la decisión de otorgar el galardón a la líder opositora venezolana María Corina Machado en lugar del presidente de EEUU., Donald Trump, demuestra que anteponen la política a la paz.

El director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, expresó esta postura en X (anteriormente Twitter), escribiendo: "El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas. El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz".

El presidente Trump había manifestado públicamente su deseo de ganar el premio, citando como mérito su papel mediador en un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el movimiento palestino Hamás en Gaza. Este acuerdo se concretó un día antes del anuncio del Nobel.

Según argumentó el mandatario republicano, su mediación en la primera fase de un alto el fuego en Gaza representaba la octava guerra que había terminado desde su regreso a la Casa Blanca.

"Sea lo que sea que hagan, está bien. Sé esto: no lo hice por eso, lo hice porque he salvado muchas vidas", afirmó el presidente Trump sobre sus esfuerzos de paz y la expectativa del galardón.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump había insistido repetidamente en que merecía el Nobel por su papel en la resolución de numerosos conflictos.

Trump reiteró su afirmación en la víspera del anuncio del premio de la paz, diciendo que su mediación en la primera fase de un alto el fuego en Gaza esta semana fue la octava guerra que había terminado desde que volvió a la Casa Blanca.

Opinión de los expertos



En contraste con las expectativas de la Casa Blanca, expertos en el Premio Nobel habían insistido en los días previos al anuncio que Trump no tenía posibilidades. Argumentaban que sus políticas de "América Primero" contravienen los ideales del Premio de la Paz, los cuales están estipulados en el testamento de Alfred Nobel de 1895.

