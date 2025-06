La sentencia del juez federal era que el gobierno de Donald Trump no podía utilizar una poco conocida ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para deportar a personas sin audiencia. Si algún avión ya estaba en el aire, dijo el juez, debería dar marcha atrás.

De acuerdo al The New York Times esto no ocurrió, en el momento de la orden del juez federal, dos vuelos estaban en el aire y uno aún no había despegado.

El gobierno de Trump envió a El Salvador durante el fin de semana a más de 200 migrantes, entre ellos presuntos miembros de pandillas, en tres aviones.

Una revisión de los datos de vuelo realizada por The New York Times demostró que ninguno de los aviones en cuestión aterrizó en El Salvador antes de la orden del juez, y que uno de ellos ni siquiera había salido de suelo estadounidense sino hasta después de que la orden escrita del juez se publicara en internet.

El presidente Trump firmó una orden ejecutiva invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La orden iba dirigida contra una banda criminal llamada Tren de Aragua y afirmaba que estaba llevando a cabo una “invasión” de Estados Unidos.

Deportaciones hacia El Salvador el sábado 15 de marzo

El gobierno de Trump anunció formalmente la orden ejecutiva. En respuesta, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y Democracy Forward, una organización jurídica de tendencia liberal, presentaron una demanda en nombre de cinco venezolanos detenidos por inmigración.

Funcionarios del gobierno de Trump dijeron que habían retrasado la deportación de las cinco personas incluidas en la demanda, pero continuaron con los vuelos de deportación de otras personas bajo custodia.

A las 5:26 p.m., el primer vuelo de deportación en cuestión, el vuelo 6143 de GlobalX, partió de Harlingen, Texas.

A las 5:44 p.m., un segundo vuelo, el vuelo 6145 de GlobalX, partió de Harlingen.

Hacia las 6:48 p. m., antes de que los aviones llegaran a El Salvador, el juez Boasberg ordenó verbalmente al gobierno que devolviera los aviones que transportaban a personas expulsadas en virtud de la orden ejecutiva, según una transcripción judicial. “Deben informar de ello inmediatamente a sus clientes, y que cualquier avión con estas personas que vaya a despegar o esté en el aire debe ser devuelto a Estados Unidos”, dijo el juez.

Noticia al Día/ The New York Times