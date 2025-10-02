Jueves 02 de octubre de 2025
Al Dia

La champeta vibra en Maracaibo con Mr. Antony: Visitó NAD y le llevó flores amarillas a la Chinita

"Aquí sigo mostrándoles un poco de mi vida a través de mi música, y asegurando que cada paso que doy es por ustedes", dijo.

Por Ernestina García

La champeta vibra en Maracaibo con Mr. Antony: Visitó NAD y le llevó flores amarillas a la Chinita
Marco Antonio Arroyo Blandon, mejor conocido en el mundo artístico como Mr. Antony "el del nuevo estilo", visitó este jueves 2 de octubre a Noticia al Día en el marco de la gira promocional en Venezuela.

Al llegar a la redacción de NAD, el cantautor de 33 años, expresó que está feliz de estar en la ciudad del Sol Amada "no es la primera vez que la visito pero su la primera vez que hago gira de promoción de la música que hago. Aunque mis comienzos fueron en la salsa, decidí hacer este género musical por que es popular y la conexión con las comunidades es extraordinaria y mágica".

El intérprete de champeta, se encuentra promocionando dos temas "La confesión" y "Una pa’ la calor" que está seguro recibirán un espaldarazo de los amantes del género en el Zulia. "tenemos un club de fans en Maracaibo muy bien organizado y conformado por niños, jóvenes y adultos, noticia que nos ha dado gran satisfacción. A ellos mis respetos", aseguró.

Fotos: José Gregorio Flores.

Le llevó flores amarillas a la Chinita

El artista profesa su fe y devoción a la Chinita, reveló que recientemente le regaló flores amarillas; rosas y margaritas a la Virgen Morena porque para él representan el color de la vida de las riquezas, además de la fuerza del Sol que abraza a Maracaibo.

"Al verla, la conexión fue inmediata, en algún momento creí que me miraba, tú sabes las creencias de uno como católico, le di las gracias y le pedí por mi familia, por mi carrera", aseguró el famoso.

Foto cortesía Mr Antony.

¿Quién es Mr. Antony?

Nacido el 27 de abril de 1992 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, Mr. Antony es un joven talentoso con descendencia musical, que ha venido enfocado en su proyecto desde muy temprana edad, impulsando el género de la Champeta en su país y fuera de el.

Desde junio de este año, se encuentra radicado en Maracaibo, donde después de 10 años del lanzamiento del tema "La confesión", el público marabino lo ha vuelto a pegar y viralizar permitiendo que Mr. Antony esté hoy por hoy presentándose en todas las tarimas populares.

"Han pasado muchos años y he sabido disfrutar el proceso, afrontando las altas y bajas de este ambiente, tuve que hacer muchos cambios en busca de mis sueños, y hoy me siento satisfecho del camino recorrido. Me he ganado el cariño y apoyo de muchos seguidores, que al final es lo más importante de esta carrera."

Sus éxitos entre los que se también se encuentran: "Reina", "Se cambiaron los papeles", "la pela viejos", "no queda nada", "No lo maltrates", "La armadura" y "Las ganas" se escuchan en las plataformas digitales.

"Aquí sigo mostrándoles un poco de mi vida a través de mi música, y asegurando que cada paso que doy es por ustedes, las personas que me apoyan. Seguiré haciendo canciones hermosas para llenarlos de alegría".

Foto: José Gregorio Flores.

Noticia al Día

Fotos y videos: José Gregorio Flores

