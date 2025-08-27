La ‘Chilindrina’ reapareció en redes sociales tras su hospitalización de emergencia

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves Gómez Rodríguez reapareció en redes sociales tras los preocupantes reportes de su salud, ya que la intérprete del popular personaje de ‘La Chilindrina’ habría sido internada de emergencia por problemas de salud.

Lee también: María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, fue hospitalizada de emergencia

"Aquí, como siempre, estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, haciendo mis cosas que me gusta hacer, en fin, la estoy pasando muy bien", aseveró la artista en un pequeño video que la mostraba sentada frente a su escritorio.

Los rumores sobre su estado de salud se esparcieron el martes, luego de que la revista local TVNotas informara que la actriz había sido hospitalizada por un supuesto episodio de deterioro neurológico.

"Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte", señaló una fuente a la revista.

Horas después, la intérprete de ‘La Chilindrina’ apareció en redes para agradecer los mensajes de afecto y la preocupación de sus fans, pero aclaró que el episodio se debió a una "fuerte deshidratación" durante su gira en Perú. Aparentemente, la falta de líquido le "bajó el sodio" y provocó el ingreso a urgencias.

"Ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios", dijo Gómez Rodríguez para zanjar las especulaciones, ya que en la nota, la supuesta amiga ventiló que la actriz estaba "mucho más flaquita y ojerosa".

"Últimamente ha tenido mucha carga de trabajo y la he visto muy nerviosa. La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés", añadió la amiga, quien develó que desde hace tiempo la nota "extraña".

Noticia al Día/RT