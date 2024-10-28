La Chinita saldrá de Mara este 28-Oct en su recorrido por los pueblos de agua

La feligresía mariana de Mara recibió la Imagen de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, donde inició el tradicional recorrido que la lleva, tras su Bajada, a bendecir los pueblos de agua del estado Zulia.

Saldrá del municipio este lunes hacia otros pueblos en los que lleva esperanza y fe.

Al encuentro la tarde del domingo 27-Oct con la Réplica de la Tablita estaba la Imagen del patrono local, San Rafael Arcángel, y los presentes se hicieron sentir con sus aplausos, oraciones y cánticos.

En hombros de los servidores de María, la imagen de la Virgen fue llevada en procesión desde el muelle hasta el templo San Rafael Arcángel. Al término de la misa estaba pautada una caravana por las calles de El Moján.

La Tablita de la Virgen estará en suelo marense hasta el lunes 28 de octubre.

Antes de salir la procesión lacustre en Maracaibo, el párroco de la Basílica, Nedward Andrade, dijo: “Nuestra Madre siempre está cerca y después de su Bajada lo está de una manera especial para abrazarnos y protegernos. Viene a llenarnos del amor y la esperanza que nos viene de Dios”.

La Sagrada Réplica estará durante 18 días repartiendo su amor maternal por todo el hermoso Lago de Maracaibo.

