La Chinita se encuentra con San Benito y bendice a habitantes de Cabimas

La Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá continua su peregrinaje por la Costa Oriental del Lago, este sábado 2 de noviembre de 2024.

En un emotivo paseo, La Chinita se encontró con San Benito en la parroquia San Pedro del municipio Cabimas, y bendijo a los habitantes de dicha localidad.

Devotos acompañaron la emotiva ceremonia y pidieron a la patrona de los zulianos por la salud de familiares y un mejor porvenir.

La Chinita sigue el recorrido por los pueblos de agua del estado Zulia luego de su bajada el pasado 26 de octubre y a pocos días de la conmemoración de su fecha patronal, el próximo 18 de noviembre.

Lea también: La Chinita sigue su recorrido Lacustre: Llega a Los Jobitos y a Sabaneta de Palmas llevando fe y esperanza