La Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a través de la Dirección General de Salud, anuncia su participación activa en el regreso de la ciclovía todos los domingos. Mañana 21 de septiembre, entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m., el personal médico municipal estará presente para brindar atención preventiva y de emergencia a los participantes, a través de la presencia de un equipo multidisciplinario, para garantizar el bienestar a lo largo del recorrido.

Por su parte instrucciones del alcalde Giancarlo Di Martino, la Dra. Mayreth Acosta, directora general de salud, informó que se instalará un punto de soporte en la Vereda del Lago, especialmente para quienes disfrutan de la bailoterapia y otras actividades recreativas.

Apoyo de clínicas móviles

Destacó la directora general de salud, que una clínica móvil estará ubicada en el punto de retorno, en la Avenida El Milagro, diagonal a Traki, para atender cualquier eventualidad, a fin de proporcionar confianza a quienes desean disfrutar de la ciclovía.

La Dirección General de Salud reafirma su compromiso con el cuidado integral de los marabinos, ofreciendo atención oportuna a lo largo de la ruta que inicia en la Avenida 4 Bella Vista, desde la Plaza El Ángel.

Esta acción forma parte de una gestión centrada en el bienestar colectivo y la recuperación de espacios públicos.

“Invitamos a todos a disfrutar de la ciclovía con tranquilidad, sabiendo que cuentan con un equipo médico preparado para atenderlos”, expresó la doctora Acosta, quien agregó que la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo continúa apostando por una ciudad más saludable y activa.

