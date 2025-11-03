Lunes 03 de noviembre de 2025
Al Dia

La cineasta zuliana Patricia Ortega rueda un ‘biopic’ de la soprano Montserrat Caballé

Caballé’ es el nombre de esta cinta que recorrerá la peripecia vital de la cantante nacida en Barcelona (noreste) desde sus inicios hasta convertirse en una gran diva de la ópera mundial.

Por Ernestina García

La cineasta zuliana Patricia Ortega rueda un ‘biopic’ de la soprano Montserrat Caballé
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La cineasta venezolana Patricia Ortega ha comenzado a rodar una película biográfica sobre la famosa soprano española Montserrat Caballé (1933-2018), que estará interpretada por su compatriota y también soprano Begoña Alberdi.

‘Caballé’ es el nombre de esta cinta que recorrerá la peripecia vital de la cantante nacida en Barcelona (noreste) desde sus inicios hasta convertirse en una gran diva de la ópera mundial, según han hecho público este lunes productoras y elenco en redes sociales.

Alberdi interpretará a Caballé en su etapa adulta, mientras que será la joven Ana Saaevedra quien le dará vida durante la adolescencia, en un reparto que completan Núria Prims, David Bages, Mercè Arànega, Marina Coma, Pep Pla, Pep Munné y Carles Francino, entre otros.

El film alterna dos etapas temporales de la vida de la soprano: su juventud en una familia humilde marcada por la escasez de la posguerra y la presión de ser el último recurso para los suyos y, por otra parte, la plenitud en 1991, cuando, ya convertida en gran diva mundial, actúa en su Barcelona natal.

El rodaje de la película tiene lugar en Punta Zorroza, en Bilbao, en el norte de España, donde se han construido espacios para las diferentes épocas en las que transcurren la obra, y habrá localizaciones en otros puntos como el Gran Teatre del Liceu.

‘Caballé’ es una producción de La Claqueta PC, Set Màgic Audiovisual SL, Amania Films, No action capital AIE, en coproducción con La Charito, EFD y Menuetto Film, con el patrocinio de Peris Costumes.

Con la participación de 3Cat y el apoyo de ICEC, ICAA y Media Europea Creativa, el filme está producido por Oriol Marcos, Olmo Figueredo González-Quevedo, Carlos Rosado Sibón y Kevin Iglesias, con producción ejecutiva de Tiffany Ruoz y Sara Gómez.

EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Denuncian presunto maltrato contra un perrito en Lomas del Valle 2

Denuncian presunto maltrato contra un perrito en Lomas del Valle 2

¡Cambio entre Caracas y Magallanes! Anthony Vizcaya llega al conjunto melenudo

¡Cambio entre Caracas y Magallanes! Anthony Vizcaya llega al conjunto melenudo

Reportan presencia de cocodrilos americanos en el Lago de Maracaibo

Reportan presencia de cocodrilos americanos en el Lago de Maracaibo

Knicks se recupera y frena la racha invicta de los Bulls

Knicks se recupera y frena la racha invicta de los Bulls

Egipto inaugura el Gran Museo Egipcio, el más grande del mundo dedicado a una sola civilización

Egipto inaugura el Gran Museo Egipcio, el más grande del mundo dedicado a una sola civilización

El pulso de China a la desinformación: ‘Influencers’ deberán ser expertos con título

El pulso de China a la desinformación: ‘Influencers’ deberán ser expertos con título

Luka Doncic lidera triunfo de Lakers sobre el Heat

Luka Doncic lidera triunfo de Lakers sobre el Heat

Mujer cortó el rostro de su hija de 15 años con una hojilla

Mujer cortó el rostro de su hija de 15 años con una hojilla

Loco lindo y la bombita Belloso donde se agolpan los recuerdos

Loco lindo y la bombita Belloso donde se agolpan los recuerdos

Templo San Felipe Neri (Por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Templo San Felipe Neri (Por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Tigres rugió más fuerte en el Monumental y doblegó a Leones

Tigres rugió más fuerte en el Monumental y doblegó a Leones

Tiburones sorprendió al Magallanes en Valencia

Tiburones sorprendió al Magallanes en Valencia

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

La arepa es la reina de las búsquedas: Trucos para que la harina no se rompa y te queden redonditas

La arepa es la reina de las búsquedas: Trucos para que la harina no se rompa y te queden redonditas

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

Ricardo Montaner anuncia regreso a los escenarios con tour por América y Europa en 2026

Tras varios años sin presentarse en vivo, el intérprete de los éxitos ‘Me va a extrañar’ y ‘Tan enamorados’ admitió en un comunicado que "un día me detuve, pero ya no puedo más", en referencia a la pausa que realizó en su carrera después de cuatro décadas de actividad ininterrumpida
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo entregó completamente rehabilitada la Plaza Zapara

El anuncio fue realizado por el presidente de SEDEPAR, Nami Torres, quien destacó que este nuevo espacio beneficiará directamente a 3.870 habitantes de la comunidad.
Al Dia

FANB destruyó campamento del narcotráfico en el municipio Jesús María Semprún

El Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, informó que fue localizado un cambuche…
Al Dia

El último kiosco de la 72

El tradicional punto de venta de revistas y periódicos en la calle 72 de Maracaibo sigue resistiendo el paso del tiempo.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025