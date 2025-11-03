La cineasta zuliana Patricia Ortega rueda un ‘biopic’ de la soprano Montserrat Caballé

La cineasta venezolana Patricia Ortega ha comenzado a rodar una película biográfica sobre la famosa soprano española Montserrat Caballé (1933-2018), que estará interpretada por su compatriota y también soprano Begoña Alberdi.

‘Caballé’ es el nombre de esta cinta que recorrerá la peripecia vital de la cantante nacida en Barcelona (noreste) desde sus inicios hasta convertirse en una gran diva de la ópera mundial, según han hecho público este lunes productoras y elenco en redes sociales.

Alberdi interpretará a Caballé en su etapa adulta, mientras que será la joven Ana Saaevedra quien le dará vida durante la adolescencia, en un reparto que completan Núria Prims, David Bages, Mercè Arànega, Marina Coma, Pep Pla, Pep Munné y Carles Francino, entre otros.

El film alterna dos etapas temporales de la vida de la soprano: su juventud en una familia humilde marcada por la escasez de la posguerra y la presión de ser el último recurso para los suyos y, por otra parte, la plenitud en 1991, cuando, ya convertida en gran diva mundial, actúa en su Barcelona natal.

El rodaje de la película tiene lugar en Punta Zorroza, en Bilbao, en el norte de España, donde se han construido espacios para las diferentes épocas en las que transcurren la obra, y habrá localizaciones en otros puntos como el Gran Teatre del Liceu.

‘Caballé’ es una producción de La Claqueta PC, Set Màgic Audiovisual SL, Amania Films, No action capital AIE, en coproducción con La Charito, EFD y Menuetto Film, con el patrocinio de Peris Costumes.

Con la participación de 3Cat y el apoyo de ICEC, ICAA y Media Europea Creativa, el filme está producido por Oriol Marcos, Olmo Figueredo González-Quevedo, Carlos Rosado Sibón y Kevin Iglesias, con producción ejecutiva de Tiffany Ruoz y Sara Gómez.

EFE