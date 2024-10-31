La Comisión Especial de la AN examina nuevas propuestas sobre el financiamiento electoral

La Comisión Especial de Diálogo para la Revisión de las Leyes Electorales continúa su trabajo en la Asamblea Nacional (AN), a través de encuentros con representantes de partidos y organizaciones políticas, con el fin de analizar diversas propuestas, entre las que destaca el financiamiento de candidaturas y campañas electorales.

“Se están analizando vías alternas y reflexiones sobre ese tema. Una de las propuestas es el financiamiento de partidos y campañas de los candidatos. Hay variables que se están desarrollando. ¿Es viable o no en los tiempos actuales?”, comentó el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante.

A su vez, el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, aseguró que el trabajo que se viene desarrollando con la Ley de Partidos Políticos y otras normativas electorales, y la importancia de fomentar la democracia interna en los mismos, cuestionando cuántos cumplen con los procesos para proponer candidaturas y si las decisiones son influenciadas por potencias extranjeras.

Estos encuentros forman parte de un despliegue nacional de la Comisión Especial de la AN, que tiene como meta revisar y reformar las leyes e instrumentos legales para los procesos electorales antes de que finalice el año.

Noticia al Día/El Universal