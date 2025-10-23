La Copa América de Béisbol no se jugará en Venezuela

La Copa América de Béisbol se llevará a cabo completamente en Panamá, donde se disputarán todos los partidos en una sola sede.

A pesar de los esfuerzos logísticos de Venezuela para albergar uno de los grupos, finalmente Panamá será el anfitrión de ambos grupos.

El torneo se desarrollará en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera, y se espera que se den a conocer más detalles sobre el Grupo A la próxima semana.

El calendario y la composición de los grupos se mantienen sin cambios, con la Ronda de Grupos comenzando el 13 de noviembre, seguida de la Super Ronda el 19 de noviembre y la Ronda de Medallas el 22 de noviembre.

El Grupo A incluye a Venezuela, República Dominicana, Curazao, México, Nicaragua y Cuba. Por su parte, el Grupo B estará conformado por Panamá, Puerto Rico, Canadá, Colombia, Brasil y Argentina.

