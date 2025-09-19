Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

La critican por flaca: Aquí la vemos divina

Flaca. La actriz venezolana Coraima Torres, conocida por su icónico papel en la telenovela "Kassandra", ha sido objeto de controversia…

Por Haroldo Manzanilla

La critican por flaca: Aquí la vemos divina
Flaca. La actriz venezolana Coraima Torres, conocida por su icónico papel en la telenovela "Kassandra", ha sido objeto de controversia en redes sociales debido a su apariencia física.

A sus 52 años, Torres muestra una figura notablemente delgada, lo que ha generado una ola de críticas y comentarios entre sus seguidores y detractores.

A pesar de las opiniones divididas, muchos fanáticos han defendido a la actriz, resaltando que se ve "divina" y que su belleza trasciende las opiniones ajenas tal y como reseña Revista Venezolanas.

Coraima ha compartido recientemente imágenes en sus plataformas digitales, donde se muestra segura y orgullosa de su figura, desafiando así los estándares de belleza impuestos por la sociedad.

La actriz, quien ha mantenido una carrera exitosa en el mundo del entretenimiento, continúa siendo un referente para muchas mujeres, inspirándolas a aceptar y amar sus cuerpos en todas sus formas.

A medida que la conversación sobre la imagen corporal y la salud mental se vuelve más relevante, Coraima Torres se posiciona como un ejemplo de autenticidad y empoderamiento en la industria del espectáculo.

Franyer García/Pasante

Noticia al Día/Revista Venezolanas

Temas:

