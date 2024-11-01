La dama de negro Hilda Abrahamz desata miedos y pasiones en Halloween

La actriz de cine, teatro y televisión Hildra Abrahamz, impactó con su disfraz de Halloween desatando miedos y pasiones entre sus seguidores.

La también modelo y exreina de belleza venezolana se mostró en sus redes sociales como La Dama de Negro, o La Mujer de Negro, quien era la protagonista de La Hora Marcada, una serie de televisión mexicana del género de terror.

Este personaje representaba a la muerte personificada, y en esta oportunidad Abrahamz caracterizó a la perfección el personajes usando un vestido negro de encaje, junto a una cabellera larga desgreñada y un maquillaje pálido con lentes de contacto verdes. La escenografía también completó la temática del espeluznante concepto.

