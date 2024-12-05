La descripción de este plato navideño que te saca las lágrimas: "La hallaca es un país envuelto en hojas de plátanos llamado Venezuela"

A propósito de estar muy cerca de la Noche Buena, muchos comienzan a degustar los platos exquisitos que se preparan para tan especial fecha, al preguntarle a una venezolana que es la hallaca, esta dejó atónitos a todos con su descripción y el video se volvió viral en las redes sociales.

Muchos aseguraron que el video les sacó las lágrimas, otras aseguran que es la mejor descripción que han escuchado sobre este platillo navideño.

La señora, al ser abordada sobre que es este platillo que se prepara y consume en época de Navidad, orgullosa expresó: "hay gente que dice, la hallaca no es un tamal, no. La hallaca es un país envuelto en hojas de plátanos llamado Venezuela" y está hecho con muchísimo amor, muchísimo trabajo y muchísima organización".

Agregó: "Entonces es lo mejor que podemos dar al mundo".

Noticia al Día/RRSS