Sábado 25 de octubre de 2025
Al Dia

La devoción a nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y sus milagros

Hoy miles de fieles se congregan en Maracaibo para rendir homenaje a la patrona espiritual del Zulia, y agradecer por sus milagros concedidos.

Por Noticia al Dia

La devoción a nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y sus milagros
Foto: Reyhans Quiroz.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Cariñosamente conocida como “La Chinita”, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá representa uno de los pilares más profundos y conmovedores de la identidad zuliana.

Hoy miles de fieles se congregan en Maracaibo para rendir homenaje a la patrona espiritual del Zulia, y agradecer por sus milagros concedidos, cuya presencia ha acompañado a generaciones de creyentes en momentos de fe y esperanza.

Lee también: Comenzó la eucaristía que antecede el reencuentro de la Chinita con su feligresía

Josefa la Cruz, "hoy estoy aquí dándole gracias a la Virgen de Chiquinquirá, a todos los santos, José Gregorio Hernández, a la madre Carmen Rendiles porque mientras tenga, vendré a su bajada, a la misa y la caminaré el Día de la Aurora, y le estoy pidiendo a la Chinita porque tengo un hermanito que le dio un ACV y otro hermano que me chocó una bicicleta y lo tengo hospitalizado en el Madre Rafols, y estoy aquí pidiendo por la salud de ellos".

Foto: Lda. Maria García.

Nuestra fe

Esta celebración, además de ser cuna de peticiones, trasciende lo meramente religioso para convertirse en una poderosa manifestación cultural, familiar y comunitaria.

Es la expresión viva de “nuestra fe”, que desde la aparición de la Virgen, ha dado origen a las tradicionales fiestas patronales que perduran hasta nuestros días.

Foto: Reyhans Quiroz.

Este 25 de octubre de 2025, durante “La Bajada” y la solemne procesión, el pueblo zuliano vivirá momentos de profunda emotividad. Cánticos, gaitas y oraciones se entrelazarán con el sentir colectivo de una comunidad que se desborda en gratitud, fe y amor por su Madre espiritual.

Entre los testimonios de milagros concedidos se encuentran los de Tibisay Vielma, Yeiny Pineda, Yerkis Saudo y Josefa la Cruz.

Foto: Reyhans Quiroz.

No hay palabras que logren describir por completo el sentimiento que embarga a cada uno de los presentes. Es una mezcla de milagro, esperanza, tradición, música y un inmenso amor por la Virgen de Chiquinquirá, que late con fuerza en el corazón de cada zuliano.

Noticia al Día / Lda. Maria García

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

¡Gloria a ti, Casta Señora!: La Virgen Chinita se reencuentra una vez más con su amada feligresía

¡Gloria a ti, Casta Señora!: La Virgen Chinita se reencuentra una vez más con su amada feligresía

Solicitan ayuda urgente para un perro en desnutrición

Solicitan ayuda urgente para un perro en desnutrición

Perro amarrado en vía del corredor Amparo genera preocupación

Perro amarrado en vía del corredor Amparo genera preocupación

Hombre intentó ahorcar a su pareja de 14 años mientras tenían relaciones sexuales en San Francisco

Hombre intentó ahorcar a su pareja de 14 años mientras tenían relaciones sexuales en San Francisco

Día Mundial de la Ópera: 25 de octubre

Día Mundial de la Ópera: 25 de octubre

Padre golpeó bestialmente a su bebé en plena vía pública de Barquisimeto

Padre golpeó bestialmente a su bebé en plena vía pública de Barquisimeto

Madagascar revoca la nacionalidad del expresidente Andry Rajoelina tras su derrocamiento

Madagascar revoca la nacionalidad del expresidente Andry Rajoelina tras su derrocamiento

Día del Artista: Recordando a Pablo Picasso y su impacto

Día del Artista: Recordando a Pablo Picasso y su impacto

Eva Blanco cumple 96 años: Una vida dedicada al arte y la actuación

Eva Blanco cumple 96 años: Una vida dedicada al arte y la actuación

Venezolanos entre dos orillas: crimen, justicia y oportunidad (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Venezolanos entre dos orillas: crimen, justicia y oportunidad (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Luka Doncic brilla con 49 puntos y lidera victoria de los Lakers sobre Wolves

Luka Doncic brilla con 49 puntos y lidera victoria de los Lakers sobre Wolves

William Contreras podría ser operado por lesión en dedo

William Contreras podría ser operado por lesión en dedo

Dos primos muertos al volcarse e incendiarse su camioneta en Táchira

Dos primos muertos al volcarse e incendiarse su camioneta en Táchira

El mundo celebra este 25 de octubre el Día Mundial del Karate

El mundo celebra este 25 de octubre el Día Mundial del Karate

Salomón Rondón anotó en el empate 3-3 ante el Girona

Salomón Rondón anotó en el empate 3-3 ante el Girona

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Estadounidense pagará cadena perpetua por asesinar a su esposa venezolana en Pensilvania

Estadounidense pagará cadena perpetua por asesinar a su esposa venezolana en Pensilvania

San José Gregorio Hernández y Santa María Carmen Rendiles en la Bajada de La Chinita

San José Gregorio Hernández y Santa María Carmen Rendiles en la Bajada de La Chinita

Así luce la plazoleta de la Basílica a pocas horas de celebrarse la Bajada de la Virgen Chinita

Así luce la plazoleta de la Basílica a pocas horas de celebrarse la Bajada de la Virgen Chinita

Al ritmo de la gaita zuliana con Los Chiquinquireños la Virgen Morena comenzó a descender de su altar

Al ritmo de la gaita zuliana con Los Chiquinquireños la Virgen Morena comenzó a descender de su altar

Noticias Relacionadas

Viral

Adolescente pierde parte del intestino tras ingerir unos 100 imanes

Al apretarse, causaban la muerte de varias áreas de tejido por falta de sangre, lo que se conoce como necrosis por presión
Zulia

Gobernador Caldera: En el aniversario del natalicio de Rafael Urdaneta renovamos el compromiso de la ética y la moral

El acto central tuvo lugar en la Plaza Rafael Urdaneta, ubicada en el casco histórico de la ciudad, donde autoridades regionales, civiles, militares, académicas y comunitarias rindieron homenaje a su legado
Cultura

Al ritmo de la gaita zuliana con Los Chiquinquireños la Virgen Morena comenzó a descender de su altar

Tras culminar la Eucaristía Solemne, a las seis y media de la tarde, la sagrada y venerada imagen de Nuestra…
Al Dia

Este es el manto que lucirá nuestra señora de Chiquinquirá en su Bajada

La pieza central representa el Escudo del papa León XIV”.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025