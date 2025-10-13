Las festividades en honor a la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquira, Patrona del Zulia y conocida cariñosamente como “La Chinita”, tendrán un profundo matiz de santidad venezolana en su edición 2025.

El presbítero Nedward Andrade, párroco de la Basílica, anunció que las Fiestas Patronales de este año rendirán un sentido homenaje al Beato José Gregorio Hernández y a la Madre Carmen Teresa Rendiles , destacando su ejemplo de vida cristiana y su huella en la fe nacional.

El pistoletazo de salida oficial para el ciclo de celebraciones será la tradicional solemne develación y bendición de los mantos de la Virgen , un acto cargado de fe y emoción que se celebrará este jueves 16 de octubre de 2025.

Durante esta celebración, los devotos podrán admirar por primera vez los hermosos diseños que engalanarán a la Santa Reliquia en sus salidas procesionales, piezas que este año estarán inspiradas y honrarán la vida y obra del "Médico de los Pobres" y la fundadora del Instituto de Siervas de Jesús.

Noticia Al Dia / Arelys Munda