La dirección regional de Salud Ambiental realizó una nueva recolección de caracoles africanos

La dirección regional de Salud Ambiental realizó esta semana una nueva jornada de recolección de caracoles africanos, esta vez en el conjunto residencial Torre Molino 1, de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo.

En el proceso de limpieza y desinfección se recolectaron 18 ejemplares de la especie, lo que aumenta la calidad de vida y la seguridad de los más de 110 habitantes del sector.

Conjuntamente, se llevó a cabo una abatización e inspección de recipientes con aguas blancas o de lluvia, debido a las múltiples peticiones de los vecinos que señalan que las precipitaciones de las últimas semanas ha ocasionado no solo la acumulación de líquido, sino también el crecimiento acelerado de maleza en la zona.

El caracol africano (Lissantachina Fulica) es un molusco de la familia de los gasterópodos, originario de África tropical, que se encuentra en lugares con alta cantidad de residuos orgánicos, como la basura, escombros y heces fecales húmedas.

Al finalizar la actividad se hizo a la comunidad unas recomendaciones para tomar en cuenta al momento de atacar la proliferación de estos animales: se recordó que no deben ser manipulados de forma directa, evitar el contacto con la piel y comunicarse con las autoridades de la Secretaría de Salud Ambiental a través de sus redes sociales.

Noticia al Día/Nota de prensa