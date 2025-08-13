Miércoles 13 de agosto de 2025
La diseñadora venezolana Yenny Bastidas está nominada a los Latin American Fashion Awards

En la única criolla nominada en la categoría de proyectos artesanales.

Por Candy Valbuena

La diseñadora venezolana Yenny Bastidas está nominada a los Latin American Fashion Awards
Foto: Yenny Bastidas en Ig
La diseñadora venezolana, oriunda de Barquisimeto, Yenny Bastida celebra una nominación en la categoría Proyecto Artesanal de los Latin American Fashion Awards, una premiación de moda destinada a los diseñadores latinos en el mundo.

En entrevista para Circuito Onda, Bastida contó que anteriormente estuvo nominada para otra categoría en los premios y este año obtuvo una nominación nuevamente, convirtiéndola en la única venezolana nominada en la categoría de proyectos artesanales.

La destacada y exitosa diseñadora criolla destacó la investigación sobre la sostenibilidad para impulsar su proyecto y la importancia de las técnicas artesanales y las labores manuales para alcanzar la nominación.

