La escoba que le han venido pasando a Maracaibo perdió los "flecos" hace mucho tiempo: Experto en política ambiental

El problema recurrente de la recolección de basura en la capital zuliana no es solo una cuestión de logística, sino de conciencia cívica y decisión política.

Según José Luis Domínguez, experto en política ambiental y especialista en Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, en una entrevista exclusiva a Noticia al Día aseguró :"La escoba que le han venido pasando a Maracaibo perdió los flecos hace mucho tiempo".

El modelo de Margarita como referencia



Desde la isla de Margarita, donde funge como director ejecutivo de la empresa de recolección compartió los logros de un sistema que a su juicio podría servir de ejemplo. En colaboración con el gobierno nacional, la empresa ha optimizado el servicio de recolección con una nueva flota de vehículos, rutas nocturnas y una infraestructura de contenedores que ha transformado la gestión de desechos en la isla.

Representantes que prestan servicio de barrido manual en Maracaibo dicen que ven con buenos ojos la intención que observan en la actualidad de querer tecnificar la recolección y disposición de basura, lo que permitiría convertir la capital zuliana en la segunda ciudad más limpia del país despues de Margarita, si se tomaran correctivos como los que hasta ahora ha llevado con buen pie el gobierno de Nueva Esparta.

El experto, quien lidera un exitoso modelo de gestión de residuos en Nueva Esparta, advirtió: "Somos el único estado del país contenerizado. Tenemos camiones de carga lateral automatizados que levantan esos contenedores".

Esta modernización ha permitido establecer un relleno sanitario seguro, con operaciones diarias que cumplen con los estándares ambientales y un plan de manejo técnico que garantiza la calidad del servicio. Este éxito, según el experto, se debe a una combinación de conocimiento técnico, inversión en equipos y el acompañamiento de la población, que ha valorado la mejora en su calidad de vida y ha respondido positivamente a la recaudación.

Conciencia y pago



El especialista sostiene que la basura es un problema colectivo que requiere corresponsabilidad y en su opinión el servicio de recolección debe ser pagado. "Es fundamental que la gente adquiera conciencia de que este es un servicio que hay que pagar", enfatizó Domínguez, quien compara el costo del servicio de aseo con el de otros servicios básicos.

"La gente paga 25 dólares al mes o más por internet o televisión por cable, pero no paga la electricidad, y si no pagas la electricidad, te la cortan… Al no pagar el servicio eléctrico, tampoco pagas el aseo", señaló. Para él, esta es la "mejor forma" de asegurar la sostenibilidad del sistema, permitiendo un servicio de calidad y a menor costo. "Es un tema de conciencia, reforzado con la conducta de que las cosas debían ser gratis porque las hacía el Estado. Si te brindan un servicio para resolver un problema que tú generas, debes pagar por ello", aclaró.

Al analizar las características de Maracaibo, Domínguez consideró que su topografía plana y sus amplias avenidas representan una ventaja para la recolección, a diferencia de ciudades en zonas montañosas. Sin embargo, advirtió que la topografía no es el único factor. Elementos como la cultura, la demografía y el factor socioeconómico deben ser evaluados para diseñar un plan técnico adecuado.

El experto fue categórico al afirmar que la situación de la capital zuliana es un problema de "decisión política". Lamentó que por muchos años "nadie le ha puesto el cascabel al gato y no se han tomado decisiones", lo que ha generado una acumulación de desechos que podría desencadenar una crisis sanitaria. Domínguez instó a evaluar el problema en el contexto del Gran Maracaibo, que incluye a San Francisco y Jesús Enrique Lossada, como una única zona generadora de residuos. Sostuvo que la ciudad podría generar recursos suficientes para invertir en equipamiento y lograr un servicio de calidad si se toman las decisiones correctas.

Diseño moderno y relleno sanitario ideal

Para lograr una recolección eficiente, Domínguez propuso un "diseño moderno" que contemple no solo la instalación de contenedores, sino también camiones adecuados para el transporte, y el establecimiento de rutas y frecuencias correctas según el tipo de zona (industrial, residencial, comercial).

Finalmente, hizo hincapié en la importancia de una gestión económica y financiera sólida, donde la empresa a cargo del servicio tenga garantizados los recursos para mantener el equipamiento, pagar salarios dignos a sus trabajadores (a quienes considera "agentes sanitarios") y garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo.

El experto concluyó describiendo el "relleno sanitario ideal" como un espacio ambientalmente seguro, construido sobre una membrana de protección, con sistemas de tratamiento de líquidos y gases, y un plan de manejo que incluya control de acceso, pesaje de camiones y maquinaria adecuada para la compactación y saneamiento de los residuos.

Noticia al Día/ Foto: Will Marval