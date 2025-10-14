Lunes 13 de octubre de 2025
La Escuela Zuliana de Ajedrez celebra su XXV aniversario con un torneo en su sede actual

La escuela que tuvo sus inicios en el Año 2000 en la Casa del Deporte, que se ubicaba en la…

Por Christian Coronel

La Escuela Zuliana de Ajedrez celebra su XXV aniversario con un torneo en su sede actual
La escuela que tuvo sus inicios en el Año 2000 en la Casa del Deporte, que se ubicaba en la Avenida Padilla junto con la Asociación Zuliana de Ajedrez, y en el cual tambien fungia el Instituto de Deportes del Estado Zulia, este sábado 11 de Octubre realizó a Casa llena la mencionada competencia que reunió a 50 ajedrecistas, en un total de nueve rondas en partidas de Ritmo Rápido de 10 minutos mas cinco segundos de incremento por jugada, en donde las impresionantes maniobras y sacrificios de piezas demuestra el gran nivel ajedrecistico que posee la región zuliana.

El evento cuya dirección técnica estuvo liderada por el Fundador de la Escuela, el Árbitro Nacional Orlando Maita, contó con la participación de Atletas de los Municipios: Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Lagunillas y Valmore Rodriguez.

Foto: Cortesía

LapPremiación fue entregada por el presidente de la escuela: Organizador Regional Robert Sanchez, quien en conjunto con el Maestro y Coorganizador del Evento Ing. Freddy Pérez, dieron entrega de los reconocimientos para los mas destacados, y quienes además compartieron palabras de motivación y agradecimiento para todos los presentes.

Foto: Cortesía

Premiación

Mejor Infantil: con cinco puntos, el atleta Juan José Ordoñez, de la Escuela Zuliana de Ajedrez.

Mejor Juvenil: con un excelente desempeño de seis puntos, el oriundo de Bachaquero, Gabriel Rodríguez, de la Escuela de Ajedrez Los Monarcas.

Quinto lugar: para el Experto Nacional Julio César Rojas, con 6.5 puntos.

Cuarto lugar: para el San Francisquense y juvenil Andrés Campos, también con 6.5 puntos, pero mejor desempate.

Tercer lugar: para el maracaibero también Juvenil Juan Manuel Ávila, con 7 puntos.

Segundo lugar: para el Maestro Renny Roldán, con siete puntos y mejor desempate, a quien incluso se le entrego un reconocimiento por ser un ajedrecista ejemplar, con una excelente trayectoria deportiva, fundador y directivo de Maracaibo Chess Academy, y con orígenes en la Escuela Zuliana de Ajedrez.

Primer lugar: para el Maestro Nacional Mervin González, con siete puntos y el mejor desempate del torneo, defendiendo a la Casa, como Entrenador Principal de la Escuela Zuliana de Ajedrez.

Nota de Prensa

Águilas del Zulia reveló uniforme especial “City Connect” en honor a "La Chinita"

La elección fue resultado de una consulta en redes sociales

Adiós Windows 10

Para continuar usando sus productos, la compañía recomienda a sus usuarios adquirir Windows 11
Luis Arráez se queda sin mánager: Mike Shildt renuncia a Padres y anuncia su retiro

Durante su breve tiempo al mando, Shildt acumuló un récord de 183 victorias y 141 derrotas, llevando a los Padres a dos apariciones en postemporada

