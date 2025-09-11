El mundo artístico venezolano y el continente americano se despide de uno de sus más grandes intérpretes: Eduardo Serrano, el "Galán de galanes" de las telenovelas y dramáticos, quien falleció a los 82 años. Su partida deja un vacío, pero su prolífica carrera y el legado perdurarán en la memoria de varias generaciones.

Serrano nació en 1942 e inició su carrera en una época dorada de la televisión venezolana. Su talento y carisma lo convirtieron rápidamente en un favorito del público, con su imponente presencia y una voz inconfundible dio vida a un sinfín de personajes que se quedaron grabados en la cultura popular.

No solo destacó por ser un protagonista romántico sino que también demostró versatilidad en roles de villano y galán maduro.

A lo largo de su trayectoria, su talento lo llevó a protagonizar exitosas telenovelas e interpretar papeles complejos: En Las Amazonas dio vida a Rodrigo Izaguirre, en La Inolvidable fue Maximiliano Montero Además interpretó al villano Rogelio Vivas en Juana la virgen. Demostró su talento en la comedia en Dame Chocolate y se consolidó como una figura clave en El Rostro de la Venganza.

producción Las Amazonas\ Eduardo Serrano y Hilda Carrero junto con Miriam Ochoa en el papel antagónico–1985

La inolvidable–1996 \Eduardo Serrano

Juana, La virgen–2002\ Eduardo Serrano y Norkys Batista

Dame chocolate–2007\

Eduardo Serrano y Kristina Lilley

La estrella que nunca dejará de brillar

Más allá de sus roles en televisión, Serrano fue un hombre de gran cultura, su paso por el teatro y el cine dejó una huella que demostraba su amplio registro artístico en producciones como El hombre que hacía click y Cangrejo II, su profesionalismo y carisma lo convirtieron en un referente para las nuevas generaciones.

Su legado perdurará a través de sus icónicas interpretaciones que continuarán siendo un ejemplo de dedicación y talento.

José Montiel / Pasante

Noticia al Día