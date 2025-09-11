Jueves 11 de septiembre de 2025
Al Dia

La eternidad de un galán de telenovelas: El legado de Eduardo Serrano

Nació el 30 de noviembre de 1942 en La ciudad de Caracas.

Por Pasante1

La eternidad de un galán de telenovelas: El legado de Eduardo Serrano
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El mundo artístico venezolano y el continente americano se despide de uno de sus más grandes intérpretes: Eduardo Serrano, el "Galán de galanes" de las telenovelas y dramáticos, quien falleció a los 82 años. Su partida deja un vacío, pero su prolífica carrera y el legado perdurarán en la memoria de varias generaciones.

Serrano nació en 1942 e inició su carrera en una época dorada de la televisión venezolana. Su talento y carisma lo convirtieron rápidamente en un favorito del público, con su imponente presencia y una voz inconfundible dio vida a un sinfín de personajes que se quedaron grabados en la cultura popular.

No solo destacó por ser un protagonista romántico sino que también demostró versatilidad en roles de villano y galán maduro.

A lo largo de su trayectoria, su talento lo llevó a protagonizar exitosas telenovelas e interpretar papeles complejos: En Las Amazonas dio vida a Rodrigo Izaguirre, en La Inolvidable fue Maximiliano Montero Además interpretó al villano Rogelio Vivas en Juana la virgen. Demostró su talento en la comedia en Dame Chocolate y se consolidó como una figura clave en El Rostro de la Venganza.

producción Las Amazonas\ Eduardo Serrano y Hilda Carrero junto con Miriam Ochoa en el papel antagónico1985
La inolvidable1996 \Eduardo Serrano
Juana, La virgen2002\ Eduardo Serrano y Norkys Batista
Dame chocolate2007\
Eduardo Serrano y Kristina Lilley

La estrella que nunca dejará de brillar

Más allá de sus roles en televisión, Serrano fue un hombre de gran cultura, su paso por el teatro y el cine dejó una huella que demostraba su amplio registro artístico en producciones como El hombre que hacía click y Cangrejo II, su profesionalismo y carisma lo convirtieron en un referente para las nuevas generaciones.

Su legado perdurará a través de sus icónicas interpretaciones que continuarán siendo un ejemplo de dedicación y talento.

José Montiel / Pasante

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Astros de Houston colocan a Luis García en la lista de lesionaddos

Astros de Houston colocan a Luis García en la lista de lesionaddos

Impresionantes imágenes tras la tragedia ocurrida en la zona industrial de San Francisco: Ministerio de Justicia y Paz confirma 20 afectados

Impresionantes imágenes tras la tragedia ocurrida en la zona industrial de San Francisco: Ministerio de Justicia y Paz confirma 20 afectados

Brasil exige a Conmebol medidas contra Bolivia tras polémico partido en El Alto

Brasil exige a Conmebol medidas contra Bolivia tras polémico partido en El Alto

La final de la Uefa Champions League 2027 se jugará en el estadio Metropolitano

La final de la Uefa Champions League 2027 se jugará en el estadio Metropolitano

Venezuela será sede del Campeonato Panamericano de Beisbol Femenino

Venezuela será sede del Campeonato Panamericano de Beisbol Femenino

Médico palestino boliviano atrapado en Gaza pide ayuda: “Quiero que mis hijos sigan con vida”

Médico palestino boliviano atrapado en Gaza pide ayuda: “Quiero que mis hijos sigan con vida”

Apple apuesta por la delgadez con el iPhone Air, ¿menos por más?

Apple apuesta por la delgadez con el iPhone Air, ¿menos por más?

Polonia

Polonia "no se asustará ante los drones rusos": Aseguró el presidente Karol Nawrocki

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 11 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 11 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 11 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 11 de septiembre

Industrias Pollo Premium 5.8 supera los 90 mil pollos diarios y proyecta exportaciones

Industrias Pollo Premium 5.8 supera los 90 mil pollos diarios y proyecta exportaciones

Maxyolyn Bravo necesita apoyo urgente tras diagnóstico de cáncer de mama

Maxyolyn Bravo necesita apoyo urgente tras diagnóstico de cáncer de mama

Al menos dos estudiantes heridos en un tiroteo en una secundaria a las afueras de Denver

Al menos dos estudiantes heridos en un tiroteo en una secundaria a las afueras de Denver

Hallaron artefacto explosivo en la vía Cuestecita-Albania, Colombia

Hallaron artefacto explosivo en la vía Cuestecita-Albania, Colombia

Luis García encendió las alarmas en Houston tras sentir molestias en su codo derecho

Luis García encendió las alarmas en Houston tras sentir molestias en su codo derecho

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Reportan fuerte explosión en Maracaibo

Reportan fuerte explosión en Maracaibo

Explosión se originó en la empresa de fuegos artificiales Gallo Verde: Autoridades investigan

Explosión se originó en la empresa de fuegos artificiales Gallo Verde: Autoridades investigan

Presidente Maduro anuncia despliegue del ‘Plan Independencia 200’

Presidente Maduro anuncia despliegue del ‘Plan Independencia 200’

Habilitadas todas las UCI de San Francisco y Maracaibo: Gobernador Caldera

Habilitadas todas las UCI de San Francisco y Maracaibo: Gobernador Caldera

Tragedia en San Francisco: Se desconoce la cantidad de fallecidos y heridos tras explosión en la zona industrial

Tragedia en San Francisco: Se desconoce la cantidad de fallecidos y heridos tras explosión en la zona industrial

Noticias Relacionadas

Al Dia

La eternidad de un galán de telenovelas: El legado de Eduardo Serrano

Nació el 30 de noviembre de 1942 en La ciudad de Caracas.
Al Dia

Falleció Martí Jesús Hurtado Pimentel, periodista de sucesos y creador del programa de entrevistas "A plomo limpio"

Martí Hurtado, egresado de la Universidad del Zulia, fue un profesional de amplia trayectoria.
Al Dia

Más de 40 heridos han sido remitidos a los hospitales General del Sur y Noriega Trigo

Funcionarios bomberiles también han resultado afectados

Sucesos

Habilitadas todas las UCI de San Francisco y Maracaibo: Gobernador Caldera

Queda suspendido el servicio de gas doméstico para evitar más explosiones

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025