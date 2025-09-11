El mundo artístico venezolano y el continente americano se despide de uno de sus más grandes intérpretes: Eduardo Serrano, el "Galán de galanes" de las telenovelas y dramáticos, quien falleció a los 82 años. Su partida deja un vacío, pero su prolífica carrera y el legado perdurarán en la memoria de varias generaciones.
Serrano nació en 1942 e inició su carrera en una época dorada de la televisión venezolana. Su talento y carisma lo convirtieron rápidamente en un favorito del público, con su imponente presencia y una voz inconfundible dio vida a un sinfín de personajes que se quedaron grabados en la cultura popular.
No solo destacó por ser un protagonista romántico sino que también demostró versatilidad en roles de villano y galán maduro.
A lo largo de su trayectoria, su talento lo llevó a protagonizar exitosas telenovelas e interpretar papeles complejos: En Las Amazonas dio vida a Rodrigo Izaguirre, en La Inolvidable fue Maximiliano Montero Además interpretó al villano Rogelio Vivas en Juana la virgen. Demostró su talento en la comedia en Dame Chocolate y se consolidó como una figura clave en El Rostro de la Venganza.
La estrella que nunca dejará de brillar
Más allá de sus roles en televisión, Serrano fue un hombre de gran cultura, su paso por el teatro y el cine dejó una huella que demostraba su amplio registro artístico en producciones como El hombre que hacía click y Cangrejo II, su profesionalismo y carisma lo convirtieron en un referente para las nuevas generaciones.
Su legado perdurará a través de sus icónicas interpretaciones que continuarán siendo un ejemplo de dedicación y talento.
José Montiel / Pasante
Noticia al Día