Miércoles 17 de septiembre de 2025
Al Dia

La exposición Petróleo, Industria y Comercio se convierte en la casa de los empresarios con más de 100 estands

Con más de 100 estands de todo tipo de empresas, Petróleos América se encargó de preparar una estructura que facilite la exposición de los distintos servicios.

Por Pasante1

La exposición Petróleo, Industria y Comercio se convierte en la casa de los empresarios con más de 100 estands
Foto: Will Marval
Este miércoles 17 de septiembre se inauguró la sexta edición de la exposición Petróleo, Industria y Comercio, de la mano de Petróleos América. Esta exposición brinda un espacio a las empresas del sector privado en el que pueden compartir y dar a conocer sus servicios.

Foto: Wilbert Marval.

Convirtiéndose en un centro de intercambio entre empresarios, esta exposición ofrece a los ciudadanos la oportunidad de conocer las distintas ofertas que existen en el mercado.

Foto: Wilbert Marval.

Con más de 100 estands de todo tipo de empresas, el evento se lleva a cabo en el Hotel Kristoff, donde Petróleos América se encargó de preparar una estructura que facilite la exposición de los distintos servicios.

Exposición

Este es el caso de Torinduca, una empresa venezolana dedicada a la distribución y fabricación de tornillería, tanto para el sector industrial como para el comercial. Especializada en los sectores de petróleo, petroquímica, minería y construcción, Torinduca decidió incursionar en el área comercial para lo cual utiliza herramientas como la Expo Petróleo, Industria y Comercio, además de las redes sociales, para lograr darse a conocer.

Foto: Wilbert Marval.

Habiendo trabajado con empresas petroleras importantes, como Metanol de Oriente (Metor) y Supermetanol en el oriente del país, y Cardon IV en Punto Fijo, Torinduca tiene la intención de darse a conocer por medio de la exposición.

Foto: Wilbert Marval.

Por ello, estará presente desde el 17 hasta el 18 en su estand, donde brindará información sobre sus servicios. Aunque sus sedes se encuentran en Barcelona (Estado Anzoátegui) y La Victoria (Estado Aragua), cuentan con capacidad de distribución a nivel nacional.

Foto: Wilbert Marval.

Avances tecnológicos

Sumado a esto, hacen presencia empresas de los distintos ámbitos empresariales, como empresas de ciberseguridad que ofrecen ayuda a las empresas para reforzar su seguridad y evitar posibles ataques.

Desde pintura, cableado, refrigeración y uniformes, la exposición se llena de ofertas que amplían el repertorio empresarial del país con servicios que no solo benefician al sector petrolero, sino a la economía general del país.

Foto: Wilbert Marval.

"Llegamos justo a tiempo para el futuro", fueron las palabras que expresó Edecio Parra, fundador de Petróleos América. Afirmación que las demostraciones de las múltiples empresas comprobaron al observar avances tecnológicos impresionantes.

Foto: Wilbert Marval.

Entre las propuestas se encuentran sistemas de refrigeración, protección para los trabajadores y prótesis inteligentes diseñadas y fabricadas en Venezuela; proyectos que abren paso al avance tecnológico y se posicionan como modelos de la industria tecnológica.

Reyhans Quiroz

Fotos y videos: Wilbert Marval

Noticia al Día

Al Dia

Encuentro ACA Hídrico Comunal Zulia 2025 eje Perijá, plantea trabajo articulado y mejoras en el servicio

Con el propósito de fortalecer el gobierno popular del agua y avanzar en la construcción del Plan Hídrico Comunal
Al Dia

“Pa’ toda la vida”, el tema que compuso Jonathan Jaraba y toca armoniosamente en el acordeón Carlos Humberto López

Si algo tuvo claro el cantautor colombiano Jonathan Jaraba, mejor conocido como “El Meke” es que con el lanzamiento de…
Zulia

Reasfaltado en la avenida Universidad favorece habitantes de las parroquias Chiquinquirá y Juana de Ávila

La intervención de 1.8 kilómetros de la avenida Universidad de Maracaibo inició la Gobernación del Zulia, a través de su…
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo reactiva Ciclovía este domingo 21-Sept

La ciclovía es un espacio abierto al público y libre de tránsito vehicular para el disfrute de actividades como: patinaje, ciclismo, trote, caminatas, bailoterapia, yoga, fit combat entre otras actividades


