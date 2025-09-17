Este miércoles 17 de septiembre se inauguró la sexta edición de la exposición Petróleo, Industria y Comercio, de la mano de Petróleos América. Esta exposición brinda un espacio a las empresas del sector privado en el que pueden compartir y dar a conocer sus servicios.
Convirtiéndose en un centro de intercambio entre empresarios, esta exposición ofrece a los ciudadanos la oportunidad de conocer las distintas ofertas que existen en el mercado.
Con más de 100 estands de todo tipo de empresas, el evento se lleva a cabo en el Hotel Kristoff, donde Petróleos América se encargó de preparar una estructura que facilite la exposición de los distintos servicios.
Exposición
Este es el caso de Torinduca, una empresa venezolana dedicada a la distribución y fabricación de tornillería, tanto para el sector industrial como para el comercial. Especializada en los sectores de petróleo, petroquímica, minería y construcción, Torinduca decidió incursionar en el área comercial para lo cual utiliza herramientas como la Expo Petróleo, Industria y Comercio, además de las redes sociales, para lograr darse a conocer.
Habiendo trabajado con empresas petroleras importantes, como Metanol de Oriente (Metor) y Supermetanol en el oriente del país, y Cardon IV en Punto Fijo, Torinduca tiene la intención de darse a conocer por medio de la exposición.
Por ello, estará presente desde el 17 hasta el 18 en su estand, donde brindará información sobre sus servicios. Aunque sus sedes se encuentran en Barcelona (Estado Anzoátegui) y La Victoria (Estado Aragua), cuentan con capacidad de distribución a nivel nacional.
Avances tecnológicos
Sumado a esto, hacen presencia empresas de los distintos ámbitos empresariales, como empresas de ciberseguridad que ofrecen ayuda a las empresas para reforzar su seguridad y evitar posibles ataques.
Desde pintura, cableado, refrigeración y uniformes, la exposición se llena de ofertas que amplían el repertorio empresarial del país con servicios que no solo benefician al sector petrolero, sino a la economía general del país.
"Llegamos justo a tiempo para el futuro", fueron las palabras que expresó Edecio Parra, fundador de Petróleos América. Afirmación que las demostraciones de las múltiples empresas comprobaron al observar avances tecnológicos impresionantes.
Entre las propuestas se encuentran sistemas de refrigeración, protección para los trabajadores y prótesis inteligentes diseñadas y fabricadas en Venezuela; proyectos que abren paso al avance tecnológico y se posicionan como modelos de la industria tecnológica.
Reyhans Quiroz
Fotos y videos: Wilbert Marval
Noticia al Día