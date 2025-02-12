Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia reinaugura espacios de secretarías docentes para mejorar atención a estudiantes

La Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia (LUZ) llevó a cabo este martes 11 de febrero la reinauguración de los espacios de las secretarías docentes de las escuelas de Educación, Letras y Comunicación Social, con el objetivo de mejorar la infraestructura y ofrecer una atención de calidad a sus estudiantes.

El evento se realizó alrededor de las 9:00 a.m. y contó con la participación de autoridades universitarias, estudiantes y personal administrativo. Durante la jornada, se llevó a cabo un recorrido por los nuevos espacios, que han sido renovados y equipados para satisfacer las necesidades actuales de la facultad. Entre las áreas reinauguradas se encuentran las secretarías docentes y coordinaciones de las escuelas mencionadas, todas dotadas de mobiliario moderno y tecnología adecuada.

Foto: Rosell Oberto

La secretaria de la Universidad del Zulia, Dra. Marlene Primera Galue, enfatizó la relevancia de la remodelación de estos espacios para contribuir a la atención de calidad a los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Educación. Además, aseguró que se seguirá trabajando por las facultades y núcleos.

Foto: Rosell Oberto

Por su parte, Zurisadai Araujo, analista de la secretaría docente de la Escuela de Comunicación Social, agradeció a la profesora Marlene Primera por brindarle un espacio agradable y cómodo para atender a los estudiantes, quienes son y serán siempre la razón de ser de la universidad.

Rosell Oberto

La reinauguración de estos espacios forma parte de un esfuerzo más amplio de la Universidad del Zulia por mejorar las condiciones de sus instalaciones y fomentar un ambiente más dinámico y colaborativo para toda la comunidad universitaria.

Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

