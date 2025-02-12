Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia reinaugura espacios de secretarías docentes para mejorar atención a estudiantes

La Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia (LUZ) llevó a cabo este martes 11 de febrero la reinauguración…

Por Pasante1

Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia reinaugura espacios de secretarías docentes para mejorar atención a estudiantes
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia (LUZ) llevó a cabo este martes 11 de febrero la reinauguración de los espacios de las secretarías docentes de las escuelas de Educación, Letras y Comunicación Social, con el objetivo de mejorar la infraestructura y ofrecer una atención de calidad a sus estudiantes.

El evento se realizó alrededor de las 9:00 a.m. y contó con la participación de autoridades universitarias, estudiantes y personal administrativo. Durante la jornada, se llevó a cabo un recorrido por los nuevos espacios, que han sido renovados y equipados para satisfacer las necesidades actuales de la facultad. Entre las áreas reinauguradas se encuentran las secretarías docentes y coordinaciones de las escuelas mencionadas, todas dotadas de mobiliario moderno y tecnología adecuada.

Foto: Rosell Oberto

La secretaria de la Universidad del Zulia, Dra. Marlene Primera Galue, enfatizó la relevancia de la remodelación de estos espacios para contribuir a la atención de calidad a los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Educación. Además, aseguró que se seguirá trabajando por las facultades y núcleos.

Foto: Rosell Oberto

Por su parte, Zurisadai Araujo, analista de la secretaría docente de la Escuela de Comunicación Social, agradeció a la profesora Marlene Primera por brindarle un espacio agradable y cómodo para atender a los estudiantes, quienes son y serán siempre la razón de ser de la universidad.

Rosell Oberto

La reinauguración de estos espacios forma parte de un esfuerzo más amplio de la Universidad del Zulia por mejorar las condiciones de sus instalaciones y fomentar un ambiente más dinámico y colaborativo para toda la comunidad universitaria.

Foto: Rosell Oberto
Foto: Rosell Oberto
Foto: Rosell Oberto
Foto: Rosell Oberto
Foto: Rosell Oberto
Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto
Foto: Rosell Oberto
Foto: Rosell Oberto

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

"Pretendieron cortar y extraer mil 200 metros de cable submarino en el Zulia": Fanb

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

Daniel Palencia llegó a los 20 rescates de temporada

Daniel Palencia llegó a los 20 rescates de temporada

Real Madrid goleó al Oviedo de Salomón Rondón

Real Madrid goleó al Oviedo de Salomón Rondón

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Lo que nunca puede faltar en casa
Al Dia

"América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie": China

La cooperación entre China y América Latina no está dirigida contra terceros ni debe ser interferida por ellos.

Al Dia

Precios de la carne de pollo en el país "se han mantenido estables": Fenavi

El sector indica que el abastecimiento "está plenamente garantizado" en el mercado nacional

Al Dia

"Lo más lindo que verás hoy": Abuelito brinca de felicidad con su nieta en el trencito de Maracaibo

El video no tardó en enternecer las plataformas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025