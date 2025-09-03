Miércoles 03 de septiembre de 2025
Al Dia

La falta de conexión aérea internacional amenaza con el cierre de hoteles en el Zulia: Quedarán "de lujo"

Caracas y Valenci tienen conexión internacional, falta el Zulia una de las regiones más importantes del país en cuanto a movilización de pasajeros

Por Javier Sanchez

La falta de conexión aérea internacional amenaza con el cierre de hoteles en el Zulia: Quedarán
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Cámara Hotelera del estado Zulia emitió una alerta: si la falta de conexión aérea internacional a través del Aeropuerto Internacional La Chinita persiste, los hoteles, tanto grandes como pequeños, se verán abocados a la quiebra y al cierre definitivo de sus puertas.

Geni Pampena, presidenta de la Cámara, expresó en una entrevista para Noticia al Día, la presión que enfrenta el sector. "El Zulia necesita una conexión aérea internacional urgente", afirmó, subrayando que la ocupación hotelera en lo que va de año oscila entre el 17 % y el 22 %.

"Para que un hotel comience a generar ganancias debe tener al menos un 40 % de ocupación. Incluso los grandes, como el Tibisay y el Kristoff, están alrededor del 32 %. Ni siquiera los más grandes alcanzan el punto de equilibrio; algunos tienen hasta dos pisos cerrados", detalló Pampena, evidenciando la magnitud del problema", aseguró.

La representante del gremio vaticinó un escenario sombrío si no se restablecen las rutas aéreas internacionales: "Muchos hoteles no pueden más, están en déficit. Si no se restablece la conexión aérea internacional de nuestra región, cerrarán sus puertas".

Economía estancada sin conectividad

Al igual que otros sectores, como el industrial y el comercial, el hotelero considera crucial impulsar la economía regional. La reactivación de la conexión aérea internacional no solo permitiría dinamizar el turismo, sino también las actividades empresariales y de exportación que se han visto paralizadas por la falta de rutas.

Pampena fue enfática al señalar el potencial del Zulia como punto de conexión para otros estados e incluso a nivel internacional: "Quien quiera viajar desde Colombia a Margarita podría hacerlo sin problemas con una conexión zuliana", explicó, destacando el rol estratégico que podría desempeñar la región.

Mayor accesibilidad, más visitantes

Para la presidenta de la Cámara, una mayor accesibilidad aérea hacia el estado se traduce directamente en un incremento del número de visitantes y, por consiguiente, en un mayor desarrollo económico.

"El Zulia se ha caracterizado por recibir principalmente a gente de negocios, pero si se reactiva la accesibilidad se puede explotar más fácilmente el turismo", consideró Pampena, quien destacó que mantienen comunicación con la nueva Dirección de Turismo de la Alcaldía de Maracaibo y la Secretaría de Desarrollo Económico regional.

Ambas entidades están organizando eventos para promover el turismo, aunque la presidenta de la Cámara insistió en una prioridad clave: "No es solo promover el evento, sino tener la accesibilidad para llegar a él".

Hoteles afiliados y la esperanza de un cambio

De los 24 hoteles afiliados a la Cámara, algunos se han visto obligados a cerrar sus puertas, ya sea temporal o definitivamente. "Actualmente, 19 siguen activos: uno en Ciudad Ojeda, dos en el municipio Miranda, dos en Cabimas y el resto en Maracaibo, incluyendo pequeños que trabajan al 20 o 30 % de su capacidad", informó Pampena.

A pesar del panorama, hay un atisbo de esperanza. Recientemente, la Cámara de Turismo y la Cámara Hotelera se reunieron con el gerente del Aeropuerto Internacional La Chinita, mayor general Víctor Palacios, quien les informó que la reapertura de las rutas está en discusión y que la ministra de Turismo ya está al tanto del caso tras recibir una comunicación del sector.

"Tenemos información de que Caracas y Valencia ya tienen conexión internacional. El Zulia es una de las regiones más importantes del país en cuanto a movilización de pasajeros, y seguramente se tomará en cuenta", concluyó Pampena, con la expectativa de que se tomen medidas para evitar la quiebra inminente del sector hotelero en la región.

Noticia al Día / Foto: Xiomara Solano

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Alcaldía y Fedecámaras Zulia acuerdan alianzas para incentivar la economía de Maracaibo

Alcaldía y Fedecámaras Zulia acuerdan alianzas para incentivar la economía de Maracaibo

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Eugenio Suárez lleno de fe con la Vinotinto

Eugenio Suárez lleno de fe con la Vinotinto

Tres jóvenes zulianos en la final de

Tres jóvenes zulianos en la final de "La Escuela de Talentos", reality de Canal I

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025

Petro propondrá en la ONU una

Petro propondrá en la ONU una "fuerza de paz" para Gaza

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

CLEZ propone anteproyecto de ley especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en el Zulia

CLEZ propone anteproyecto de ley especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en el Zulia

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

Noticias Relacionadas

Al Dia

Plan Estadal de Asfaltado inicia en Cabimas para la aplicación de 5 mil toneladas de asfalto en caliente

El alcalde Carreño destacó el trabajo articulado entre los gobiernos, nacional, regional, municipal y comunal para el desarrollo, el bienestar y el buen vivir de Cabimas
Nacionales

La Administración Trump anuncia eliminación del TPS asignado en 2021 a casi 300.000 venezolanos

El fin del programa, instaurado por la Administración Biden en 2021, será efectivo 60 días después de haber sido publicado en el Registro Federal
Al Dia

Con aventuras y diversión culminó Plan Vacacional de la Alcaldía de Maracaibo

Todo un éxito fue el Plan Vacacional de la Alcaldía de Maracaibo para más de 600 niños y niñas, hijos de empleados públicos
Al Dia

En su 35 aniversario, Saint apuesta por la inteligencia artificial

Ramón Vera, director general de Saint, afirma que bajo la creciente demanda de sistemas más eficientes en gestión empresarial, el uso de la inteligencia artificial se convierte en una necesidad.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025