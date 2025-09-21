La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

El 21 de septiembre se ha convertido en una fecha mágica para la ciudad de Maracaibo, que se viste de amarillo en una celebración que va más allá de un simple gesto. Impulsado por una pasión que ha tomado las calles y las redes, el Día de las Flores Amarillas se ha posicionado como un símbolo de amor, felicidad y hasta de nuevos comienzos cuando de reconciliaciones se trata.

Los marabinos, con una notable receptividad a esta tradición, están abarrotando las floristerías, con una afluencia masiva del público masculino que busca el detalle perfecto para sus parejas y seres queridos. Familias enteras se unen a la tradición comprando las populares flores amarillas. Es común ver a padres regalándolas a sus hijas, hermanos entre sí, y mujeres sorprendiendo a sus parejas. Cabe destacar, que muchos hombres se han vuelto más receptivos y detallistas ante esta fecha especial.

La popularidad de este fenómeno tiene sus raíces en la cultura pop. El origen se atribuye a la famosa telenovela argentina "Floricienta" ; "Flores Amarillas" es una de las canciones más icónicas de la historia de amor, en uno de sus capítulos Florencia, la protagonista de la novela, narra su anhelo de que el amor de su vida, su príncipe azul, le regala un ramo de estas flores en un día de primavera.

Tras escuchar su deseo, su enamorado Franco la sorprendió llenando una gran parte de la casa de flores amarillas, un gesto que provocó una enorme conmoción en todos los personajes de la novela.

Actualmente, éste sueño de ficción se ha convertido en una hermosa realidad, replicada por miles de personas que buscan cumplir ese deseo romántico en la vida real. El simbolismo del color amarillo—que evoca la luz, la energía del sol y la alegría—se ha entrelazado con la llegada de la primavera, reforzando la idea de un renacimiento y una renovación de los sentimientos.

Las inmediaciones del Cementerio Corazón de Jesús ofrecen una variedad de opciones para todos los presupuestos, con detalles que van de 2$ a 15$. Además, floristerías reconocidas de la ciudad como Flor Linda, La Chinita, y Jimena Albarrán, cuentan con una gran selección de hermosos arreglos, perfectos para celebrar este majestuoso día con un costo que varía entre los 5$ y los 35$.

El equipo reporteril de Noticia Al Dia, pudo constatar que la demanda de flores amarillas es increíble, y lo realmente admirable, es la cantidad de hombres que llegan a comprar con el claro propósito de regalar girasoles, rosas o tulipanes amarillos. Es una forma muy genuina y romántica de expresar sus sentimientos.

Más que una simple moda, este día se ha consolidado como una tradición que celebra los lazos de amor y amistad. Es por ello, que incluso quienes no acostumbran a celebrarlo, se unen al gesto de regalar las deseadas y famosas flores amarillas.

Noticia Al Dia / Arelys Munda