La final del Mundial de Desayunos más reñida que nunca: ¿Ya votaste por la arepa venezolana?

La final del Mundial de Desayunos (torneo virtual realizado por el streamer español Ibai Llanos) entre la arepa venezolana y el pan con chicharrón peruano está más reñida que nunca, mientras el creador de contenido invita a votar.

Tras casi un mes de competencia, el certamen llega a su última etapa y solo uno será coronado como el mejor desayuno del mundo. Cabe destacar que se puede emitir el voto a través de las redes sociales Instagram, TikTok y Youtube. De esta manera, el conteo regresivo empezó.

Perú llegó hasta esta instancia tras derrotar a México, Ecuador y Chile, mientras que Venezuela sacó del juego a República Dominicana, Colombia y Bolivia en su camino a la gran final de esta exitosa competencia.

Este jueves 11 de septiembre, Ibai compartió una actualización sobre las votaciones. "La final del Mundial de desayunos no puede estar más igualada. Tan solo en una votación Perú está por delante. "Ahora mismo el ganador sería Perú con el pan con chicharrón, pero Venezuela me está sorprendiendo porque está muy cerca", señaló.

Hasta el momento, tanto en Instagram, TikTok y Youtube se registra un "empate técnico". El ganador del Mundial de Desayunos será anunciado este sábado 13 de septiembre.

⚠️ Mundial de desayunos:



🔴 🇻🇪 1.1M 🇵🇪 1.2M

🟣 🇻🇪 4.4M 🇵🇪 4.4M

⚫ 🇻🇪 5.5M 🇵🇪 5.5M



En YouTube no está visible el comentario de Venezuela.



🔴 Aquí el enlace directo para votar: https://t.co/fJNM6Masak



🟣 Instagram: https://t.co/tMU7hshxYS



⚫ TikTok: https://t.co/pbzaHCy8Fn — Daniel Montero (@esdemontero) September 12, 2025

