La final del Mundial de Desayunos más reñida que nunca: ¿Ya votaste por la arepa venezolana?

Hasta el momento, tanto en Instagram, TikTok y Youtube se registra un "empate técnico"

Por Christian Coronel

La final del Mundial de Desayunos más reñida que nunca: ¿Ya votaste por la arepa venezolana?
La final del Mundial de Desayunos (torneo virtual realizado por el streamer español Ibai Llanos) entre la arepa venezolana y el pan con chicharrón peruano está más reñida que nunca, mientras el creador de contenido invita a votar.

Tras casi un mes de competencia, el certamen llega a su última etapa y solo uno será coronado como el mejor desayuno del mundo. Cabe destacar que se puede emitir el voto a través de las redes sociales Instagram, TikTok y Youtube. De esta manera, el conteo regresivo empezó. 

Perú llegó hasta esta instancia tras derrotar a México, Ecuador y Chile, mientras que Venezuela sacó del juego a República Dominicana, Colombia y Bolivia en su camino a la gran final de esta exitosa competencia.

Este jueves 11 de septiembre, Ibai compartió una actualización sobre las votaciones. "La final del Mundial de desayunos no puede estar más igualada. Tan solo en una votación Perú está por delante. "Ahora mismo el ganador sería Perú con el pan con chicharrón, pero Venezuela me está sorprendiendo porque está muy cerca", señaló.

Hasta el momento, tanto en Instagram, TikTok y Youtube se registra un "empate técnico". El ganador del Mundial de Desayunos será anunciado este sábado 13 de septiembre.

Lo que se perdió

Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA: "Nuestro objetivo es construir un gobierno libre de corrupción"

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

Jon Aramburu escribió un emotivo mensaje en redes sociales tras el fin del sueño mundialista

Portavoz del Gobierno español propone sancionar a Rusia y Israel del deporte

Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso

Robaron kioscos en El Cóndor, Mérida

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

Encuentran a hombre muerto en las instalaciones de una estación de bombeo en Cabimas

Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia

La final de la Copa Sudamericana cambia de sede: Se realizará en Paraguay

Una de las denunciantes en el caso Asencio retira su acusación

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio: "Fue un milagro"

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco: "Hoy me siento más zuliano que nunca"

Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

Mascotas rescatadas de la explosión regresaron con sus dueños: Sirven de soporte emocional

