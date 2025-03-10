La FMV aplaude a los médicos que a pesar de las dificultades económicas, sigan prestando atención

La Federación Médica Venezolana, aplaudió a los médicos que, a pesar de las dificultades del estado actual de la salud pública en el país, sigan prestando atención con una gran vocación.
Douglas León Natera, presidente de la federación que agrupa a los médicos del país dijo hoy que, aunque la realidad económica demanda nuevos sueldos para estos profesionales, se hace necesario solicitar una inversión importante para el sector salud.
Señaló que los 300 hospitales y más de 7 mil ambulatorios tienen déficit de abastecimiento, lo que afecta a quienes tienen que comprar los recursos para ser atendidos.
«Los hospitales se mantienen exactamente como se ha ido diciendo hace mucho tiempo, crónicamente desabastecidos«, resaltó León Natera.
Sobre la posibilidad de discutir un nuevo contrato colectivo para un nuevo salario, se ha planteado un mil 500 dólares para el médico interno y de ahí en adelante la escala establecida por la federación en el contrato colectivo.
Según la Academia Nacional de Medicina 40 % de profesionales de la salud migraron en busca de mejores oportunidades.
Con información Unión Radio