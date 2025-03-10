Sábado 20 de septiembre de 2025
La FMV aplaude a los médicos que a pesar de las dificultades económicas, sigan prestando atención

El 10 de marzo se celebra en Venezuela el Día del Médico para recordar el nacimiento del Dr. José María Vargas, médico y cirujano, fundador de la Sociedad Médica de Caracas

Por Javier Sanchez

Foto: Cortesía
La Federación Médica Venezolana, aplaudió a los médicos que, a pesar de las dificultades del estado actual de la salud pública en el país, sigan prestando atención con una gran vocación.

Douglas León Natera, presidente de la federación que agrupa a los médicos del país dijo hoy que, aunque la realidad económica demanda nuevos sueldos para estos profesionales, se hace necesario solicitar una inversión importante para el sector salud.

Foto: Cortesía


Señaló que los 300 hospitales y más de 7 mil ambulatorios tienen déficit de abastecimiento, lo que afecta a quienes tienen que comprar los recursos para ser atendidos.
«Los hospitales se mantienen exactamente como se ha ido diciendo hace mucho tiempo, crónicamente desabastecidos«, resaltó León Natera.

Foto: Cortesía


Sobre la posibilidad de discutir un nuevo contrato colectivo para un nuevo salario, se ha planteado un mil 500 dólares para el médico interno y de ahí en adelante la escala establecida por la federación en el contrato colectivo.


Según la Academia Nacional de Medicina 40 % de profesionales de la salud migraron en busca de mejores oportunidades.

Con información Unión Radio

