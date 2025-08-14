La foto que vale oro: El cumpleaños que unió a los gigantes de la radio marabina

El 1 de noviembre de 1991, en el conocido "Pozón de William Hernández", se dio un memorable encuentro en la ciudad de Maracaibo. Fue una verdadera joya del recuerdo que reunió a varias personalidades de la radio y la animación.

Las estrellas de este encuentro fueron Daniel Sarcos, Miguel Ordóñez, Charles Arapé y Ramón Soto Urdaneta. La reunión fue organizada por Reinaldo Cubillán para celebrar el cumpleaños de Miguel Ordóñez.

Estas importantes figuras de la radio y la animación no estuvieron solas. A la celebración también asistieron miembros del emblemático programa "La Gaita Antañona", haciendo de esta una reunión inolvidable.

Noticia al Día

Foto cortesía Ramón Soto Urdaneta