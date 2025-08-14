Jueves 14 de agosto de 2025
Al Dia

La foto que vale oro: El cumpleaños que unió a los gigantes de la radio marabina

Un encuentro legendario en el Maracaibo de los 90 entre Daniel Sarcos, Miguel Ordóñez, Charles Arapé y Ramón Soto Urdaneta.

Por Ernestina García

La foto que vale oro: El cumpleaños que unió a los gigantes de la radio marabina
Foto cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El 1 de noviembre de 1991, en el conocido "Pozón de William Hernández", se dio un memorable encuentro en la ciudad de Maracaibo. Fue una verdadera joya del recuerdo que reunió a varias personalidades de la radio y la animación.

Las estrellas de este encuentro fueron Daniel Sarcos, Miguel Ordóñez, Charles Arapé y Ramón Soto Urdaneta. La reunión fue organizada por Reinaldo Cubillán para celebrar el cumpleaños de Miguel Ordóñez.

Estas importantes figuras de la radio y la animación no estuvieron solas. A la celebración también asistieron miembros del emblemático programa "La Gaita Antañona", haciendo de esta una reunión inolvidable.

Noticia al Día

Foto cortesía Ramón Soto Urdaneta

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

William Contreras fue la bujía ofensiva en el triunfo de Cerveceros

William Contreras fue la bujía ofensiva en el triunfo de Cerveceros

Gobernación del Zulia inició rehabilitación del complejo Parque del Sol en el Polideportivo

Gobernación del Zulia inició rehabilitación del complejo Parque del Sol en el Polideportivo "Luis Aparicio Montiel" de Maracaibo

Miguel Varoni revela que se hizo una cirugía bariátrica y a raíz de ello

Miguel Varoni revela que se hizo una cirugía bariátrica y a raíz de ello "se me volvió como una enfermedad bajar de peso"

McDonald’s Japón canceló promoción de Pokémon por caos y reventa

McDonald’s Japón canceló promoción de Pokémon por caos y reventa

Emma Raducanu pide que se expulse a un espectador de su partido en Cincinnati

Emma Raducanu pide que se expulse a un espectador de su partido en Cincinnati

Yordan Osorio se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Deportivo La Guaira

Yordan Osorio se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Deportivo La Guaira

Se confirma la fecha de lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift

Se confirma la fecha de lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift

Mastantuono en su presentación con el Real Madrid:

Mastantuono en su presentación con el Real Madrid: "Messi es el mejor jugador del mundo"

Karol G encabezará show de medio tiempo de la NFL desde Brasil

Karol G encabezará show de medio tiempo de la NFL desde Brasil

Falleció Miss Universo Rusia 2017

Falleció Miss Universo Rusia 2017

Fiscalía de Chile detuvo a alias Gordo Alex por el caso de Ronald Ojeda

Fiscalía de Chile detuvo a alias Gordo Alex por el caso de Ronald Ojeda

McLaren subastará sus monoplazas antes de su debut

McLaren subastará sus monoplazas antes de su debut

Carlos Alcaraz se instaló en cuartos de final de Cincinnati

Carlos Alcaraz se instaló en cuartos de final de Cincinnati

Chelsea donará parte de sus ganancias del Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota

Chelsea donará parte de sus ganancias del Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota

Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves se reencontraron en casa de Ernesto Pimentel

Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves se reencontraron en casa de Ernesto Pimentel

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

Familia venezolana fallecida en incendio de su casa en Chile era de Maracay

Familia venezolana fallecida en incendio de su casa en Chile era de Maracay

Alcalde Di Martino entregó credenciales a sus nuevos miembros de gabinete municipal

Alcalde Di Martino entregó credenciales a sus nuevos miembros de gabinete municipal

Luis Pérez lanza Zulianos FC: el primer equipo de creadores de contenido y artistas en Venezuela

Luis Pérez lanza Zulianos FC: el primer equipo de creadores de contenido y artistas en Venezuela

Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello reveló ante la AN que él era el blanco del ataque frustrado en Plaza Venezuela

Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello reveló ante la AN que él era el blanco del ataque frustrado en Plaza Venezuela

Noticias Relacionadas

Al Dia

Comenzó a caer este bono a través de Patria

El Ejecutivo nacional, encabezado por Nicolás Maduro, alista la asignación del Bono de Guerra correspondiente al mes de agosto de 2025 a…
Al Dia

"Que en la paz de Dios termine": Daddy Yankee sobre la demanda contra su exesposa

Vamos pa’ encima”, expresó Yankee a su llegada al Tribunal Federal de Hato Rey (San Juan), donde se celebra la vista inicial de este nuevo caso
Al Dia

Cuatro heridos en Guárico tras explotar un cilindro de gas doméstico

La emergencia, ocurrida en la calle Lazo Martí, fue atendida por funcionarios de PC, bomberos y policías, quienes trasladaron de inmediato a las cuatro víctimas a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Israel Ranuárez Balza.
Al Dia

Un marullo de lágrimas para despedirte, María Jesús Arcaya Ortega

Quien escribe tuvo la bendición de estar con ella, de recibir sus besos, sus regaños y hasta la vida misma.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025