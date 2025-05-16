La fuerza de la juventud del Zulia decreta que Luis Caldera será el gobernador a partir del 25M

La fuerza de la juventud estudiantil, comunera, deportista, trabajadora decretó este jueves 15 de mayo que el candidato por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), Luis Caldera, será a partir del 25 de mayo y con la suma de los votos jóvenes, el gobernador del estado Zulia.

La alegría de los jóvenes en el Teatro Niños Cantores fue compartida por el candidato de la Patria en el Zulia, quien fue recibido con la consigna “Y ya llegó, y ya está aquí, la juventud que está con Luis”, que se confundía con los tambores chimbangaleros y el baile de los muchachos y muchachas que determinó que su compromiso con la historia de un Zulia próspero y de futuro es posible con Caldera.

El candidato debatió con la juventud lo que será el Plan Zulia Juventud 2025, que incorpora a los jóvenes al gobierno bolivariano del Zulia, garantizando el plan de becas con convenio que se establecerá con las 12 universidades que hacen vida en el estado; ampliar las Zonas Jóvenes en los municipios del estado, darles presencia en la ejecutoria de los proyectos en las comunas y circuitos comunales.

También el plan contempla la recuperación de espacios culturales, deportivos y recreacionales, la consolidación de las misiones de la juventud y la creación del Fondo de Emprendimiento Zulia 2025, para financiar a los jóvenes que ya vienen realizando alguna actividad económica.

“Juramos con todos estos jóvenes, con la juventud de la Organización Bolivariana Estudiantil (OBE), la juventud universitaria, la juventud trabajadora, la juventud de recreación, que vamos en la ruta victoriosa acompañando al presidente Nicolás Maduro por el camino de Chávez”, exclamó Caldera.

Desde el municipio Jesús María Semprúm, la joven Kelly Rey, expresó que la juventud se está preparando para estar presente en cada uno de los centros de votación para consolidar la victoria.

“Desde donde serpentea el Rayo del Catatumbo, en los municipios del Sur del Lago, la juventud está preparándose para consolidar la victoria de nuestro candidato a la gobernación Luis Caldera. En el sur de que ganamos, ganamos, es un decreto. La juventud guerrera surlaguense y del Zulia en general está comprometida con este proceso para la victoria de Luis Caldera”, dijo.

Del mismo modo, Alivio Barreto, de la dirección regional de la juventud del municipio Santa Rita, Costa Oriental del Lago, contó que están preparados, organizados y sumados en el proceso electoral, buscando el voto, defendiéndolo y celebrándolo para el candidato del GPPSB.

“Luis Caldera es un candidato que apuesta por nosotros, por la juventud. El viene a transformar al Zulia y por ello nos identificamos con él, porque la juventud es trasformadora. Estamos preparados para la fiesta de un nuevo Zulia de las manos de nuestro candidato joven, a partir del 25 de mayo”, puntualizó Barreto.

Noticia al Día/Nota de prensa