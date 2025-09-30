La FVF confirmó a Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador interino de la Vinotinto

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este lunes la designación de Oswaldo Vizcarrondo como director técnico interino de la Vinotinto absoluta para los compromisos internacionales correspondientes a la doble fecha FIFA del mes de octubre.

Vizcarrondo, actual seleccionador nacional sub-17, estará acompañado por los exfutbolistas Fernando Aristeguieta y Mario Rondón, quienes se incorporan al cuerpo técnico como asistentes, aportando su experiencia y liderazgo en esta etapa de transición.

La selección nacional enfrentará a Argentina y Belice en partidos amistosos programados para los días 14 y 18 de octubre, respectivamente. Estos encuentros forman parte del proceso de evaluación y consolidación del grupo de cara a futuros compromisos oficiales.

Una vez culminada la doble jornada, Vizcarrondo retomará sus funciones al frente de la categoría sub-17, que se prepara para disputar el Mundial de la FIFA en noviembre, con sede en Qatar.

Lee también: Carlos Mendoza seguirá como mánager de los Mets en la temporada 2026