El locutor y gaitero zuliano Eduardo Torres visitó Noticia al Día para extender una invitación muy especial al evento "La gaita nos vuelve a unir" que llega a su tercera edición para honrar nuestro folclor y tradición.

La cita es el próximo sábado, 6 de septiembre, a las 7:00 p.m. en el Teatro Niños Cantores. La noche contará con un impresionante ensamble de artistas de primer nivel, incluyendo a voces reconocidas como Eliezer Music, Gabriela Leal y Juanfe,

Esta noche de música y tradición reunirá a destacadas figuras de la escena gaitera con nuevas promesas, prometiendo una velada inolvidable.

Una de las características más emotivas de esta edición es la plataforma que se brindará a las nuevas generaciones: el evento dará la oportunidad a siete jóvenes voces juveniles para que demuestren su talento en el escenario, asegurando así la continuidad de la gaita en el tiempo.

Esa noche no es solo un concierto; es un reencuentro con las raíces y una celebración de la cultura. El público puede esperar una noche llena de sorpresas musicales, con la pasión y el espíritu festivo que solo la gaita puede ofrecer.

José Montiel / Pasante

Noticia al Día