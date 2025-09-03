La talentosa cantante Anita y un grupo de niños gaiteros demuestran que la gaita zuliana sigue viva y vibrante en el corazón de la juventud. Con sus voces inocentes y cargadas de sentimiento, sorprenden al público, recordándonos nuestras tradiciones y el orgullo de ser zulianos.

Su actuación no solo celebró la música, sino que también resalta la importancia de transmitir esta herencia a las nuevas generaciones. "La gaita no muere, se transforma y renace en cada niño que la canta con amor", reseña una publicación de la pequeña artista con gran talento.

Se trata de una presentación que tuvo lugar en Cabimas, un escenario listo para celebrar la música y la cultura zuliana. La conexión entre Anita y el público fue sorprendente; su atuendo, junto con su voz, llenó el ambiente de emoción y nostalgia.

Anita, la pequeña estrella del evento, deslumbró al público con su encantadora vestimenta muy moderna. Llevaba un jean combinado con una franela blanca y una chaqueta morada, junto a un lazo en su cabeza que le daba dulzura. Este detalle la hacía ver adorable.

En Maracaibo, la gaita resuena gracias a varios grupos de niños que han tomado la iniciativa de mantener viva esta hermosa tradición. Uno de los grupos más destacados es "Zagalines del Padre Vílchez".

Sin duda, un legado que se transmite de generación en generación, y su riqueza cultural sigue inspirando a nuevos artistas, como Anita y los grupos juveniles de gaita en Maracaibo, la gaita zuliana no solo vive en las voces de los grandes intérpretes, sino también en el corazón de los más pequeños.

La gaita zuliana está lejos de morir; se transforma y renace, celebrando la cultura y el orgullo de ser zuliano.

Leila González/Pasante

Noticia al Día