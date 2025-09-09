La Gobernación será la patrocinante oficial de Expozulia 2025 y sorteará 40 stands gratis para nuevos emprendedores

El Gobernador Luis Caldera anunció este martes nueve de septiembre durante una rueda de prensa que Maracaibo tendrá en noviembre una Feria Internacional de La Chinita llena de sorpresas e inolvidable, con una gran cantidad de actividades musicales y culturales que se llevarán a cabo en diferentes sitios de la ciudad, para el disfrute de personas de todas las edades y de los niños en especial.

El primer mandatario regional en compañía de su esposa, la primera dama Roselyn López de Caldera, el Secretario de Cultura, Giovanny Villalobos, el profesor Mario Isea, Secretario de Comercio y del empresario Rafael Gudiño, informo que La Gobernación del Zulia será la patrocinante oficial de la Expozulia 2025, evento que se realizará del 7 al 20 de noviembre en el Hotel Tibisay del Lago.

Según explicó el Gobernador, el evento comprenderá nueve mil metros cuadrados de exposición en donde más de 250 empresas (grandes, medianas y pequeñas) de bienes y servicios, podrán promocionar sus productos. Resaltó que para los nuevos emprendedores, la Gobernación sorteará de forma gratuita 40 stands, fortaleciendo la economía local y regional en la entidad zuliana.

"Estas actividades buscan atraer no solamente al emprendimiento del empresario zuliano, sino a los nacionales e internacionales que van a tener acceso desde el siete hasta el 20 de noviembre. Tendremos 14 noches de actividades culturales totalmente gratuitas. Todo el pueblo zuliano tendrá la oportunidad de visitar la Expozulia 2025, en la que esperamos la visita de 10 mil personas por día del 7 a 20 de noviembre", dijo el Gobernador.

Habilitaremos 3 tarimas para 13 días de conciertos

Por su parte, el Secretario de Cultura del estado Zulia, Giovanny Villalobos, indicó que durante las festividades de la XLIII Feria Internacional de La Chinita, se habilitarán en diferentes puntos de la ciudad tres tarimas con música y actividades culturales de manera permanente, en las que unas 45 agrupaciones artísticas (teatro, danza y títeres), podrán presentarse para derrochar talento.