La Arquidiócesis de Caracas, ha emitido un comunicado oficial anunciando un cambio significativo en la celebración de la "Gran Fiesta de la Santidad", previsto para conmemorar la histórica canonización del Doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

La Eucaristía de acción de gracias, que originalmente se realizaría el sábado 25 de octubre en el Estadio Monumental de Caracas, se celebrará ahora en cada parroquia y comunidad de la Gran Caracas.

Según el comunicado, firmado por el Arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biord, la decisión obedece a un "desborde de fe" que ha superado las expectativas de aforo y las capacidades logísticas del recinto.

El texto señala que, aunque inicialmente se esperaba un foro máximo de 48.000 personas, el número de solicitudes de participación ha crecido exponencialmente, superando ampliamente las 80.000 personas registradas, sin contar el entusiasmo espontáneo de miles de fieles.

"Este desborde de fe es motivo de gratitud y alegría, pero también de responsabilidad pastoral. Como Iglesia, debemos garantizar la seguridad, el bienestar y la participación plena de todos", afirma el comunicado, explicando que un riguroso análisis técnico concluyó la inviabilidad de realizar la celebración en el Estadio Monumental bajo las condiciones de seguridad y aforo necesarias.

Detalles de la celebración en las parroquias:

El sábado 25 de octubre a las 10:00 de la mañana en todas las parroquias y comunidades de la Gran Caracas se realizará la Fiesta de la Santidad.

La Arquidiócesis se encargará de distribuir a las parroquias símbolos para la misa, incluyendo 500 estolas, 60.000 hostias, más de 400 copones elaborados por artesanos de Lara y más de 10.000 flores procedentes de Mérida.

La invitación es a todas las parroquias del país a unirse espiritualmente y celebrar la Fiesta de la Santidad con sus comunidades.

Además, la Arquidiócesis de Caracas, invita a los fieles a asistir nuevamente a sus respectivas parroquias el domingo 26 de octubre, primera fiesta Litúrgica de San José Gregorio Hernández, para celebrar con emoción la misa en honor a los nuevos santos.

Noticia Al Dia / Arelys Munda