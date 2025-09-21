Domingo 21 de septiembre de 2025
Al Dia

La Grieta: un salto al vacío entre pozos cristalinos y paisajes de ensueño

Un tesoro natural te espera en el Parque Nacional Yurubí.

Por Hannabelle Urdaneta

La Grieta: un salto al vacío entre pozos cristalinos y paisajes de ensueño
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En las entrañas del estado Yaracuy, donde el verdor de la vegetación se entrelaza con el canto de las aves, yace un secreto natural que aguarda a los más audaces: La Grieta. Los lugareños, con el respeto que solo se le tiene a la tierra, la conocen como Cascadas Guaratarito, un nombre que evoca la pureza de sus aguas y la fuerza que las esculpió. Este no es un simple paseo; es un desafío.

Una invitación a dejar atrás la comodidad de lo cotidiano y sumergirse en una experiencia que pone a prueba los límites del cuerpo y del espíritu.

Un eco de aventura en el corazón de Yaracuy

El camino hacia La Grieta es tan impresionante como el destino mismo. No hay atajos ni caminos fáciles. Cada paso es un acto de voluntad, una reverencia a la naturaleza que te rodea. La caminata te exige remontar un río, sortear rocas húmedas y ascender por senderos empinados, una travesía que te sumerge en la inmensidad de la selva. La humedad del aire se mezcla con el aroma a tierra mojada y la adrenalina se siente en cada latido. Es una aventura que te obliga a ser parte de ella, no un simple espectador.

El encuentro con lo sublime: el eco de las aguas y la roca

Tras horas de esfuerzo y conexión con el entorno, el estruendo del agua te anuncia que estás cerca. La vegetación se abre para revelar un espectáculo que quita el aliento. Enormes formaciones rocosas se alzan como guardianes milenarios, enmarcando las cascadas y sus pozos de aguas de un azul y verde tan intensos que parecen pintados. La Grieta es un anfiteatro natural, un santuario donde el agua, la roca y la vida salvaje coexisten en perfecta armonía.

El sonido del agua al caer es una sinfonía, un eco que resuena en las paredes rocosas y te invita a sumergirte en sus refrescantes aguas. Es aquí donde la adrenalina alcanza su punto máximo. Para los amantes del ecoturismo, La Grieta ofrece la oportunidad de practicar rapel, descendiendo por las paredes de roca con la corriente del agua como compañera. Nadar en sus pozos profundos es una experiencia que purifica, que te hace sentir vivo y parte de algo mucho más grande. La recompensa del viaje no es solo la vista, es la sensación de haber conquistado un lugar salvaje y de haberte conquistado a ti mismo.

Un llamado a la responsabilidad y la seguridad

Esta aventura, sin embargo, requiere respeto. La Grieta es un destino para los valientes y los preparados. La naturaleza es poderosa, y por ello es fundamental emprender este viaje con guías especializados. Ellos no solo conocen la ruta, sino que también garantizan tu seguridad en terrenos accidentados y en el cruce de ríos profundos. Llevar salvavidas es una medida de precaución innegociable, ya que las aguas pueden ser traicioneras para aquellos que no las conocen.

Este monumento natural no es para niños ni para adultos mayores, ya que el esfuerzo físico es considerable. Se trata de un viaje que demanda fortaleza, precaución y un profundo respeto por el entorno. Si estás dispuesto a aceptar el desafío, a dejarte guiar por la naturaleza y a vivir una experiencia que te marcará para siempre, La Grieta te espera. Un viaje donde la adrenalina y la serenidad se encuentran, dejándote con el recuerdo de un lugar mágico y la satisfacción de haber vivido una verdadera aventura.

Hannabelle Urdaneta
Fotos y Videos: Yiomar Acosta
Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La Arquidiócesis de Barquisimeto realizará misa de acción de gracias y una exposición artística en honor a José G. Hernández y Carmen Rendiles

La Arquidiócesis de Barquisimeto realizará misa de acción de gracias y una exposición artística en honor a José G. Hernández y Carmen Rendiles

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Un 21 de septiembre nació La

Un 21 de septiembre nació La "Negra Matea": la guía de Simón Bolívar

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas "Que bien te ves, San Francisco"

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan "Speedy" González

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Estallido de bombona de gas dejó una persona herida en La Esquina del Muerto en Caracas

Estallido de bombona de gas dejó una persona herida en La Esquina del Muerto en Caracas

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano:

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano: "Lo que tenemos es un don de Dios"

Diveana lanza la versión de lujo de

Diveana lanza la versión de lujo de "Tus Ojos"

Noticias Relacionadas

Farándula

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

La agrupación fue fundada en el 2007.
Al Dia

El príncipe Harry y Meghan Markle reaparecieron en Santa Bárbara y eclipsaron el acto benéfico de Kevin Costner

Desde que se instalaron en Montecito en 2020, los duques de Sussex siempre se han mostrado muy implicados en las causas sociales de su comunidad.

Al Dia

Hallaron sin vida a los ocho mineros atrapados en mina de Santander de Quilichao, Cauca

La esperanza de encontrar con vida a los ocho mineros atrapados en la mina de oro San Antonio, en la…
Al Dia

Alcalde Gian Carlo Di Martino alerta sobre el uso de aplicaciones telefónicas que atentan contra la salud mental de los niños, niñas y adolescentes

Emitió una alerta pública sobre el uso de aplicaciones telefónicas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025