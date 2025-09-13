La gripe: Enemigo número uno de la tercera edad

La gripe es peligrosa para la tercera edad porque el sistema inmunitario se debilita con la edad, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves como neumonía, bronquitis y descompensación de enfermedades crónicas preexistentes, y puede provocar hospitalización o incluso la muerte.

Además, la gripe incrementa significativamente el riesgo de sufrir un ataque cardíaco y un accidente cerebrovascular en las semanas posteriores al contagio.

Un grupo de científicos de la Universidad de Nottingham realizó una investigación y concluyó en que, una proteína denominada apolipoproteína D (ApoD) que actúa como un saboteador silencioso del sistema inmune en el organismo envejecido.

Los científicos comprobaron que los adultos mayores producen niveles elevados de esta proteína, lo que reduce la capacidad de sus cuerpos para combatir el virus de la gripe.

En una nota emitida por la Universidad se reseña que, esta proteína genera un daño extenso en los tejidos pulmonares y en lugar de proteger, debilita la respuesta antiviral. En pocas palabras, la vejez no solo debilita al ser humano, sino que también produce un factor biológico que activamente dificulta la defensa contra la infección.

Indican que este hallazgo es fundamental para el mundo actual que envejece muy rápido. El coautor del estudio, Kin-Chow Chang, señala en la publicación que “el envejecimiento es un factor de riesgo principal en las muertes relacionadas con la gripe”.

La fuente informativa reseña que el estudio fue realizado con modelos en ratones y tejidos humanos, lo que reveló una pieza clave en el rompecabezas de la salud. Indican que ahora, la ciencia no solo comprende el problema, sino que tiene un objetivo claro para combatirlo. Sostienen que la lucha contra la gripe en la población de adultos de la tercera edad ha encontrado un nuevo y prometedor camino.

Con información El Nacional/ Foto: Cortesía