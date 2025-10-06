La Guardia Suiza, protectora del Papa, viste nuevo uniforme

La Guardia Suiza, encargada de proteger al Papa y al Vaticano desde su fundación en 1506, estrenará nuevo uniforme.

El uniforme, fabricado principalmente de lana, es la recreación de una vestimenta militar histórica para usar en galas y otras cenas importantes y no reemplazará a los icónicos uniformes de “gran gala” de color rojo, naranja y azul por los que son famosos los guardias.

El juramento de las 27 nuevas Guardias estaba previsto, como cada año, para el 6 de mayo, pero fue pospuesto tras la muerte del Papa Francisco, ocurrida el 21 de abril. Esa fecha recuerda tradicionalmente el “Saqueo de Roma” de 1527, cuando 147 Guardias perdieron la vida defendiendo al Papa Clemente VII.

La presentación del nuevo uniforme de representación de la Guardia Suiza Pontificia, El ejército más antiguo del mundo fue el viernes 3 de octubre de 2025, fundada el 22 de enero de 1506 por el Papa Julio II, tiene la misión de proteger al Papa y sus residencias. Además de los servicios de seguridad y de honor, el Cuerpo —hoy compuesto por 135 ciudadanos suizos— acompaña al Pontífice en sus viajes y controla los accesos al Estado de la Ciudad del Vaticano.

Con la reintroducción del uniforme de “Media Gala”, la Guardia Suiza retoma un hilo de su tradición. «Es una prenda que une historia, representación y la misión única de nuestro Cuerpo», destacó el comandante Graf.

El nuevo uniforme de representación de la Guardia Suiza Pontificia será utilizado en actos institucionales fuera del Vaticano. Los icónicos y queridos uniformes de alabardero en azul, rojo y amarillo permanecen sin cambios.

Hasta 1976, tras una reforma del papa Pablo VI, los guardias usaban trajes de civil en ocasiones formales no ceremoniales. La Guardia utiliza varios uniformes, incluyendo el famoso uniforme de gala (para ceremonias) y un uniforme azul oscuro más funcional (para vigilancia diaria). Se mantenían el vistoso uniforme de parada y el de gran gala. «Faltaba, sin embargo, un término medio», subrayó Graf.

La nueva indumentaria se usará en recepciones, cenas oficiales, ruedas de prensa o visitas a embajadas. Hasta ahora, en esos contextos, los oficiales acudían en traje y corbata – «pero a largo plazo ya no parecía adecuado», añadió el comandante.Un tschako en lugar del casco puntiagudo.

El uniforme es azul oscuro, de doble botonadura con botones dorados, y se complementa con un cinturón amarillo y blanco con la hebilla distintiva de la Guardia. Las charreteras varían según el grado. Como tocado se lleva un tschako de estilo alemán, adornado con detalles dorados según el rango. «No incluye las tradicionales charreteras doradas, pero los botones son más grandes que en el modelo original», precisó el cabo y portavoz del Cuerpo, Eliah Cinotti.

Aciprensa/ Foto : Cortesía