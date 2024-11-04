La historia del San Antonio robado en Sevilla-España y recuperado en Cuba

Año de 1874, desaparece de la Catedral de Sevilla el «San Antonio», de Murillo; se encontró en América y reintegrándose a Sevilla meses después. El ladrón fué misteriosamente liberado por el general Concha, capitán general de la isla de Cuba a la sazón.

En Sevilla, una ciudad llena de historia y cultura. En el siglo XIX, había una famosa pintura de San Antonio de Padua, creada por el renombrado artista Bartolomé Esteban Murillo. Esta obra de arte era muy valorada y estaba en la Catedral de Sevilla.

Un día, en 1874, alguien decidió que quería la pintura para sí mismo y la robó. ¡Un robo audaz y atrevido! La noticia causó un gran revuelo, ya que era una obra de gran importancia tanto cultural como religiosa.

El ladrón se las arregló para llevar la pintura hasta Cuba. Sin embargo, la obra de arte no quedó allí por mucho tiempo. Gracias a los esfuerzos de las autoridades y algunos detectives inteligentes, la pintura fue rastreada hasta un anticuario en Nueva York.

Finalmente, en 1875, la pintura fue recuperada y devuelta a Sevilla. Este evento quedó grabado en la historia como un ejemplo de cómo la perseverancia y el trabajo en equipo pueden recuperar incluso las cosas más valiosas cuando se pierden.

En noviembre de 1874 un ladrón recortó un trozo con la figura del santo. Posteriormente, fue a parar a un anticuario de Nueva York, que se la vendió a William Scheams. Tras conocer su procedencia, la entregó a la Embajada Española gratuitamente. El trozo fue devuelto a la catedral en 1875.

La Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla recomendó que fuese restaurada por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, que entonces tenía más medios para ello.

La pintura fue restaurada en la Sacristía Mayor por Salvador Martínez Cubells en 1876. Los académicos Carlos Luis de Ribera y Fieve y Nicolás Gato de Lema redactaron un informe sobre la restauración.

