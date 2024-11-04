Viernes 22 de agosto de 2025
Al Dia

La historia del San Antonio robado en Sevilla-España y recuperado en Cuba

Año de 1874, desaparece de la Catedral de Sevilla el «San Antonio», de Murillo; se encontró en América y reintegrándose…

Por Josue Carrillo

La historia del San Antonio robado en Sevilla-España y recuperado en Cuba
La historia del San Antonio robado en Sevilla-España y recuperado en Cuba
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Año de 1874, desaparece de la Catedral de Sevilla el «San Antonio», de Murillo; se encontró en América y reintegrándose a Sevilla meses después. El ladrón fué misteriosamente liberado por el general Concha, capitán general de la isla de Cuba a la sazón.

En Sevilla, una ciudad llena de historia y cultura. En el siglo XIX, había una famosa pintura de San Antonio de Padua, creada por el renombrado artista Bartolomé Esteban Murillo. Esta obra de arte era muy valorada y estaba en la Catedral de Sevilla.

Un día, en 1874, alguien decidió que quería la pintura para sí mismo y la robó. ¡Un robo audaz y atrevido! La noticia causó un gran revuelo, ya que era una obra de gran importancia tanto cultural como religiosa.

El ladrón se las arregló para llevar la pintura hasta Cuba. Sin embargo, la obra de arte no quedó allí por mucho tiempo. Gracias a los esfuerzos de las autoridades y algunos detectives inteligentes, la pintura fue rastreada hasta un anticuario en Nueva York.

Finalmente, en 1875, la pintura fue recuperada y devuelta a Sevilla. Este evento quedó grabado en la historia como un ejemplo de cómo la perseverancia y el trabajo en equipo pueden recuperar incluso las cosas más valiosas cuando se pierden.

Así lo cuenta Wikipedia

En noviembre de 1874 un ladrón recortó un trozo con la figura del santo. Posteriormente, fue a parar a un anticuario de Nueva York, que se la vendió a William Scheams. Tras conocer su procedencia, la entregó a la Embajada Española gratuitamente. El trozo fue devuelto a la catedral en 1875.

La Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla recomendó que fuese restaurada por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, que entonces tenía más medios para ello.

La pintura fue restaurada en la Sacristía Mayor por Salvador Martínez Cubells en 1876. Los académicos Carlos Luis de Ribera y Fieve y Nicolás Gato de Lema redactaron un informe sobre la restauración.

Con IA Geminis

Wikipedia

Repertorio Universal de Efemérides de Vicente Vega

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

"Speedy" González manejará el Mustang Súper V8 de Biagio Parisi en una carrera inédita

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Hace 16 años un centellazo recargó de poder divino a la sagrada imagen de Chiquinquirá que está en el arco frontal de la Basílica de Maracaibo

Hace 16 años un centellazo recargó de poder divino a la sagrada imagen de Chiquinquirá que está en el arco frontal de la Basílica de Maracaibo

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Noticias Relacionadas

Nacionales

Nevada sorprende a visitantes en el Pico Espejo este viernes 22 de agosto

Visitantes nacionales e internacionales aprovecharon la ocasión para capturar fotografías, jugar con la nieve y disfrutar de la serenidad del entorno
Zulia

Gobernador Caldera anuncia instalación del Consejo Científico Regional para impulsar los semilleros

El gobernador Caldera destacó el papel desempeñado en estas olimpiadas que se desarrolló en el Liceo Militar General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora, ubicado en Fuerte Tiuna, Caracas
Nacionales

Incendio en Maracay afecta tres viviendas en la calle Campo Elías

El siniestro comenzó aproximadamente a las 2:40 p.m. y se presume que fue provocado por un cortocircuito en una de las viviendas
Cultura

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el "Médico de los Pobres", en un acto histórico

La Hermana Carmen Rendiles también será homenajeada en Caracas tras ser declarada santa por el Papa Francisco

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025