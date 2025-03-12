La impactante imagen de Maradona tras su muerte le dio la vuelta al mundo

Durante el juicio por la muerte del astro argentino del fútbol, Diego Armando Maradona, el fiscal en el juicio calificó la internación domiciliaria como “un teatro del horror”, mostrando una aterradora imagen inédita que dio la vuelta al mundo e hizo estallar las redes sociales.

Patricio Ferrari, fiscal en el juicio, afirmó que los acusados “fueron absolutamente indiferentes” al riesgo de muerte que corría Maradona.

En medio de la audiencia, Ferrari reveló la imagen hasta ahora desconocida de Maradona justo después de morir. “Así murió Maradona“, sostuvo el fiscal, mientras se podía ver el cuerpo visiblemente hinchado y entubado.

Al parecer, la imagen se habría tomado el 25 de noviembre de 2020, día en el que falleció el legendario futbolista argentino.

