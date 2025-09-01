Lunes 01 de septiembre de 2025
Al Dia

La insólita gasolinera donde los surtidores despachan cerveza

@mundo.amarillo Los sueños se cumplen. .- En la ciudad Qingdao, ubicada en China, existe una gasolinera que sirve cerveza. Este…

Por Haroldo Manzanilla

La insólita gasolinera donde los surtidores despachan cerveza
En la ciudad Qingdao, ubicada en China, existe una gasolinera que sirve cerveza. Este lugar se ha vuelto viral, ya que permite vivir la experiencia de servir y probar cualquier tipo de cerveza como si de combustible se tratara

Qingdao, China – En medio de la ciudad costera de Qingdao ha surgido una idea que mezcla lo cotidiano con lo inesperado: una gasolinera que no dispensa combustible bajo presión, sino diversas cervezas al peso, como si de gasolina se tratara.

El concepto es sencillo, pero sorprendente: una estación equipada con surtidores que permiten al consumidor elegir entre distintas variedades de cerveza, controlando con precisión la cantidad que desea. Precios e información de cada variedad se muestran en un tablero luminoso, replicando la atmósfera de una verdadera estación de servicio.

Este formato inusual funcionó como un imán. Visitantes y peatones se detienen, se acercan con curiosidad y, sin querer, fomentan un nuevo fenómeno social: el repostaje… pero de cerveza. La fórmula ha sido tan efectiva que, en ocasiones, esta “gasolinera” ha llegado a superar en flujo a estaciones tradicionales en zonas cercanas.

Mientras algunos lo consideran una excentricidad divertida, otros lo ven como una estrategia de marketing experiencial: algo que rompe con lo convencional y consigue que la gente se detenga, comparta fotos y, lo más importante, compre. La mezcla entre consumo, entretenimiento y gráfica publicitaria hace de este espacio un ejemplo de cómo innovar en mercados tradicionales con creatividad.

Más allá del entretenimiento, hay un mensaje oculto: el mercado evoluciona. Las gasolineras están dejando de ser meros puntos de venta de combustible para transformarse en plataformas de experiencia, ya sea ofreciendo comida, servicios digitales o, en este caso, brindis al estilo “DIY” (do-it-yourself). El humor, la curiosidad y la original propuesta se combinan para ofrecer no solo una cerveza, sino una historia que beber.

La “gasolinera de cerveza” en Qingdao no solo ofrece una nueva forma de disfrutar una bebida, sino que también representa un guiño a la innovación comercial. Al combinar elementos de sorpresa, diseño experiencial y diversión, demuestra que incluso una idea aparentemente loca puede convertirse en tendencia. Después de todo, ¿quién no querría repostar… con una buena pinta?

