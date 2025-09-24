La inteligencia artificial podría dar vida a un Rambo joven

El actor Sylvester Stallone ícono de la acción abrió una nueva y sorprendente puerta para el futuro de la saga Rambo, recientemente el legendario intérprete planteó la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para crear una precuela.

Con esta tecnología, Stallone afirma que se podría mostrar a un joven John Rambo de 18 años, justo en el contexto de la guerra de Vietnam.

En una entrevista, Stallone reveló que propuso esta idea hace años. Aunque en ese momento fue recibida con escepticismo, ahora considera que la tecnología de rejuvenecimiento digital ha avanzado lo suficiente para hacerla viable.

Stallone busca innovar en la franquicia

"La inteligencia artificial es lo suficientemente avanzada para recrear la imagen de un joven de 18 años recorriendo Saigón en Vietnam. "Así podremos usar mi propia imagen de base", afirmó.

Este enfoque permitiría contar el origen del personaje sin tener que buscar a un nuevo actor.

Stallone también comentó sobre el desafío de que otro actor asuma su icónico papel, para él es "muy difícil" que alguien más interprete a Rambo, debido a la profunda conexión personal que siente con el personaje.

Esta reflexión surge en un momento clave, ya que se está produciendo un nuevo proyecto cinematográfico titulado John Rambo, protagonizado por Noah Centineo.

Fuera de la saga de Rambo Stallone también se refirió a un nuevo proyecto, sobre la realización de la primera película de Rocky titulado I Play Rocky. El actor expresó su sorpresa al enterarse de la existencia del filme en el que no está involucrado.

Rocky vuelve

No pudo prestar su creatividad en este nuevo proyecto

Aunque manifestó interés en aportar ideas reconoció que su participación se ha limitado pues el guion ya está terminado, esto demuestra su vínculo emocional con sus personajes y la distancia que mantiene con las nuevas adaptaciones.

Noticia al Día/ José Montiel / Pasante