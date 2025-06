La investigación de la muerte del actor Gene Hackman y Betsy Arakawa ‘no descarta’ que se trate de un crimen

La muerte del actor estadounidense Gene Hackman (95) y Betsy Arakawa (63) sigue rodeada de incógnitas y la investigación continúa. El actor y la pianista fueron encontrados sin vida en su casa de Nuevo México, donde también hallaron el cadáver de uno de sus tres perros.

De acuerdo a medios de comunicación, sus cuerpos estaban parcialmente momificados y en diferentes estancias de la vivienda, a la que llegó la policía tras una llamada dando la voz de alarma.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las causas de este impactante fallecimiento, un proceso del que han hablado el sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, y el jefe del departamento de bomberos de Santa Fe, Brian Moya. Ambos han compartido las hipótesis que barajan y los últimos datos que han recabado.

Durante una aparición en el programa Today, presentado por Savannah Guthrie, el agente dijo estar "bastante seguro de que no hay un crimen basándose únicamente en la falta de evidencia", pero ha remarcado que "por supuesto, no lo descartamos".

Cree que podrán orientarse en la dirección correcta cuando lleguen los resultados de la autopsia, una prueba clave para la que se necesita tiempo. De hecho, se estima que se necesitarán meses para obtener el informe definitivo, en el que se incluirán también los datos del informe toxicológico que se ha solicitado, reseña Hola.

Brian Moya ha participado en el mismo espacio televisivo en el que ha contado que fue la primera persona en llegar a la casa del ganador de dos premios Oscar acompañado de su equipo. Al ver que no se podía hacer nada por salvar la vida de Gene y Betsy, decidieron no acercarse más a los cuerpos, que no presentaban golpes, y dejar actuar a los forenses.

Sí hicieron comprobaciones para ver si la muerte se había producido por una fuga de gas, teoría que baraja la familia, pero no encontraron ningún indicio de que el matrimonio hubiera inhalado monóxido de carbono. Además, cree que los hechos podrían haberse producido "hace un par de semanas".

Noticia al Día/Hola