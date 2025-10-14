La LVBP calienta motores con el Campeonato de Mascotas: "Agui" se enfrenta a "Leo"

A tan solo un día del inicio de la temporada de la pelota criolla, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) ha lanzado una divertida dinámica en redes sociales para conectar con los fanáticos; el “Campeonato de Mascotas”, un concurso de baile en el que las mascotas de los equipos compiten por demostrar quién tiene más flow.

La competencia, que arrancó este lunes, ya ha presentado varios enfrentamientos, pero este martes, “Agui”, la mascota de las Águilas del Zulia, conoció a su rival en los cuartos de final; “Leo”, el carismático representante de los Leones del Caracas. Ambos se enfrentan en un duelo de ritmo y estilo que promete encender las redes.

“Hoy se enfrentan Leo y @aguioficial, ¿quién domina la pista esta vez?. El ganador se anunciará en nuestras stories la próxima semana. Vota por tu favorito en Instagram a través de la encuesta o en TikTok dando like al comentario del creador”, publicó la LVBP en sus redes oficiales.

Hasta ahora, la liga ha presentado tres duelos vibrantes:

“Capy” de los Navegantes del Magallanes vs “Bravín” de los Bravos de Margarita

“Guarito” de los Cardenales de Lara vs “Tigre” de los Tigres de Aragua

“Leo” de Leones del Caracas vs “Agui” de Águilas del Zulia

