La LVBP cerró otra jornada con movimientos en la tabla de posiciones

Este miércoles 29 de octubre, concluyó una nueva fecha de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), marcada por ajustes en la clasificación general.

Los Tigres de Aragua continúan firmes en lo más alto de la tabla, ampliando su invicto como locales y alcanzando una marca de 9 -2.

A pesar de caer en Maracaibo, las Águilas del Zulia se mantienen en el segundo puesto con registro de 6-5, seguidas por Caribes de Anzoátegui, que ocupa la tercera casilla con balance nivelado de 6-6.

Leones del Caracas se ubica en el cuarto lugar con marca de 5-5, mientras que Bravos de Margarita aparece en la quinta posición con 5-6. Justo detrás, Cardenales de Lara mejora su ubicación con récord de 5-7, logrando salir del fondo de la clasificación.

En los últimos puestos figuran Navegantes del Magallanes (4-6) y Tiburones de La Guaira (4-7), ambos en busca de una reacción que les permita escalar posiciones.

