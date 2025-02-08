La maestra Iris Flores, de 77 años, debido a una enfermedad cerebrovascular, requiere con urgencia una resonancia magnética para descartar un tumor en el lóbulo temporal del cerebro.

Iris se encuentra en el Hospital Universitario de Maracaibo, pero sus familiares no cuentan con los recursos económicos para realizarle dicho estudio.

Si alguna institución pública o privada desea realizar algún aporte comunicarse con su hijo José Gregorio Flores 0424.6291315. También para cualquier aporte que pueden hacer transferir a la siguiente cuenta Mercantil Cédula: 13.636.280 / Número de teléfono 0424.6291315, José Gregorio Flores.

