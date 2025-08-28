Jueves 28 de agosto de 2025
Al Dia

La Maquinaria del Sabor lanza "El rayo", un tema dedicado al Relámpago del Catatumbo

El tema ya suena en las emisoras de radio y en las plataformas digitales

Por Ernestina García

La Maquinaria del Sabor lanza
La agrupación gaitera La Maquinaria del Sabor presenta su nuevo sencillo titulado "El rayo", una canción jocosa que promete ser un éxito en esta temporada 2025.

El tema, escrito por Serbio Gudiño, rinde homenaje al fenómeno natural del Relámpago del Catatumbo, un evento único que es orgullo para los zulianos.

Ozias Acosta, quien interpreta la canción, explicó que el compositor se inspiró en este fenómeno, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, para plasmar de manera jocosa la importancia de este fenómeno. "Estamos seguros de que a la gente le va a gustar porque tiene la esencia del marabino", aseguró Acosta.

El director de la agrupación, Antonio Espina, en la que también canta Juan Hernández, destacó que desde su fundación en 2019, han grabado 10 temas emblemáticos. Espina confía en que este nuevo sencillo "quedará para la historia".

Un poco más de la Maquinaria del Sabor


La agrupación se conformó con algunos exintegrantes de El Gran Coquivacoa de Agdénago de Jesús "Neguito" Borjas, con la misión de seguir creando la gaita de antaño con letras innovadoras que resalten el folclor zuliano en todo el mundo.

Noticia al Día

Fotos y Videos Wilberth Marval

Zulia

CUIDADO

Transeúntes de la avenida La Limpia, a la altura del Centro Comercial Galería Mall, deben de tener cuidado al momento…
Servicio Público

Continúa la busqueda de recursos: La niña Dabianis Ríos necesita una operación con urgencia

Cualquier aporte es de gran ayuda
Al Dia

FANB desmanteló centro de comunicaciones del narcotráfico en Los Jobitos

"La FANB combate y derrota el narcotráfico internacional; Venezuela no es territorio para carteles", declaró Vladimir Padrino López
Al Dia

Médico y ambientalista Elio Ríos ofrece recomendaciones ante el intenso calor en la ciudad

Hidratación, caminar bajo sombra y vestir con colores claros es la clave para no descompensarse ante el calor.

