La agrupación gaitera La Maquinaria del Sabor presenta su nuevo sencillo titulado "El rayo", una canción jocosa que promete ser un éxito en esta temporada 2025.

El tema, escrito por Serbio Gudiño, rinde homenaje al fenómeno natural del Relámpago del Catatumbo, un evento único que es orgullo para los zulianos.

Ozias Acosta, quien interpreta la canción, explicó que el compositor se inspiró en este fenómeno, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, para plasmar de manera jocosa la importancia de este fenómeno. "Estamos seguros de que a la gente le va a gustar porque tiene la esencia del marabino", aseguró Acosta.

El director de la agrupación, Antonio Espina, en la que también canta Juan Hernández, destacó que desde su fundación en 2019, han grabado 10 temas emblemáticos. Espina confía en que este nuevo sencillo "quedará para la historia".

Un poco más de la Maquinaria del Sabor



La agrupación se conformó con algunos exintegrantes de El Gran Coquivacoa de Agdénago de Jesús "Neguito" Borjas, con la misión de seguir creando la gaita de antaño con letras innovadoras que resalten el folclor zuliano en todo el mundo.

Noticia al Día

Fotos y Videos Wilberth Marval