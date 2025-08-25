La media maratón cruzará el Puente Rafael Urdaneta

La alcaldía de Maracaibo adelantó este lunes 25 de agosto que la defensa del título de Carlos Cañizales (Campeón Mundial de Peso Minimosca por el Consejo Mundial de Boxeo) formará parte de la lista de eventos deportivos y culturales para el último trimestre del año.

Asimismo, se informó: "La media maratón de Maracaibo volverá a atravesar el Puente G/J Rafael Urdaneta. Tendremos la gaita del año, como parte de las festividades tradicionales de La Chinita y la defensa del título mundial de Carlos Cañizales después de la Feria".

“Estamos coordinando con el gobernador Luis Caldera, la alcaldesa Liz Piña de Santa Rita y el alcalde Héctor Soto de San Francisco, para que la Media Maratón reúna entre 2.500 y 3.000 atletas. Después vendrá la gaita del año, la Feria de la Chinita y finalmente la gran pelea”, detalló la alcaldía.

La Media Maratón se lleva a cabo generalmente el 8 de septiembre (Día de Maracaibo); sin embargo, no se ha confirmado la fecha exacta para la edición 2025.

Cabe destacar que el alcalde Gian Carlo Di Martino insinuó en una entrevista con Rafael Galicia la posibilidad de realizar el evento durante el mes de octubre. A su vez, confesó también que se aproxima La Vuelta al Zulia en bicicleta y el posible retorno de Unión Atlético Maracaibo

