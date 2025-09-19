Las plataformas digitales vivieron un nuevo episodio de agitación en la noche del pasado 10 de septiembre, luego de que se divulgara una segunda grabación íntima protagonizada por el cantante colombiano Beéle y la modelo venezolana Isabella Ladera.

El nuevo material provocó una ola de comentarios, publicaciones virales y posiciones divididas, especialmente en TikTok, donde miles de usuarios comenzaron a opinar sobre el contenido y sus implicaciones personales, sociales y éticas.

Días después del escándalo, se conoció que la venezolana tomó la decisión de demandar a su expareja por la filtración de este material explícito y personal, que de acuerdo con su versión, debió borrarse de la galería para evitar este tipo de filtraciones.

Adicionalmente, el comunicado alcanza a terceros que todavía no son identificados y señalados de haber filtrado los videos en diferentes haber filtrado los videos

en diferentes plataformas.

La modelo Isabella Ladera, protagonista del contenido junto al cantante, expresó su indignación y malestar a través de una publicación en Instagram, tras la primera divulgación, donde afirmó sentirse “devastada” por la exposición; sin embargo, su pronunciamiento no logró frenar el ritmo de los comentarios ni el ciclo de viralización, mientras algunos usuarios la respaldaron, mientras que otros cuestionaron las decisiones detrás del registro del video.

Noticia al Día/Infobae